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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني يدعو البرلمانيين الهولنديين لدعم مسار بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

بحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مع برلمانيين هولنديين في لاهاي سبل تسريع وتيرة تسليم الأسلحة والعقوبات ودعم أوكرانيا في طريقها إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وكتب كوليبا - في تغريدة عبر موقع (تويتر) أمس الثلاثاء ووفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - : "التقيت برلمانيين هولنديين لأشكرهم على قراراتهم العديدة الحاسمة لدعم أوكرانيا".
وأضاف: "ناقشنا تسريع تسليم الأسلحة والعقوبات وضمان المساءلة عن الجرائم الروسية.. كما دعوت النواب إلى دعم أوكرانيا في طريقنا نحو الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ناقشوا خلال اجتماع ثلاثي في بروكسل إجراءات لتسريع المساعدة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

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