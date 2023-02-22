أحرجت هاني فرحات والسجائر وضعتها بمأزق.. أصالة في مرمى هجوم السوشيال ميديا

تعرضت الفنانة أصالة، فى الفترة الأخيرة، إلى عديد من الانتقادات والهجوم الشرس من جانب السوشيال ميديا، لعل آخره بعد إعادة انتشار فيديو قديم لها وهى تحرج الموسيقار هاني فرحات.

ونرصد فى التقرير التالى هجوم السوشيال ميديا على أصالة.

أصالة وهانى فرحات

حالة من الجدل الواسع أثارها فيديو الفنانة أصالة الأخير، الذى انتشر فى الساعات الماضية كالنار فى الهشيم والذى يظهر إحراجها للموسيقار هانى فرحات فى إحدى الحفلات بالأوبرا التى جمعت بينهما.

وتسبب الفيديو الذى أحرجت فيه أصالة الموسيقار هانى فرحات فى حالة من الجدل فى السوشيال ميديا ، وتعرضت أصالة إلى هجوم شرس من جانب الجمهور الذى وجه لها عديد من العبارات السلبية واصفين ما فعلته بأنه نوعا من الاستهزاء وعدم التقدير للموسيقى هانى فرحات ، وقال البعض الآخر أنه قلة ذوق منها واستظراف.

وبالبحث اتضح أن الفيديو الذى تم تداوله من حفل قديم ولم تكن تقصد فيه الأغانى أو الإحراج للموسيقار هانى فرحات، وإنها احتفت به أكثر من مرة خلال الحفل بينما فى المقطع المتداول كانت ترغب فى رد الجميل إلى الموسيقار خالد فؤاد، الذى ساندها فى بدايتها وكان بجوارها باستمرار والذى حرص أيضا على حضور الحفل.

أثار الفيديو حفيظة كثيرين من محبى أصالة حيث جاء تعليقاتهم :"هاني فرحات محتاج الفرقه كلها تطبطب عليه واحد واحد بعد الموقف دا، وآخر: الله يكسفك يا شيخه زي ما كسفتيه".

وقال آخرون: "فيه فرق بين العفوية وقلة الذوق، اللي حاصل قلة ذوق واستظراف ما له داعي أبدا، أصالة طول الوقت تتباهى بعفويتها وإنها قلبها أبيض لكن الموقف هذا قلة ذوق الحقيقة".

سجائر أصالة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للمطربة أصالة ضمن كواليس برنامج “سعودى أيدول” وكانت أصالة تدخن "الفيب" في الكواليس في وقت الاستراحة.

وبمجرد انتشار هذا المقطع انفتحت أبواب النيران على أصالة وظل يهاجمها متابعيها وبعض المبدعين مثل الإعلامى السعودي أحمد بن هشام المالكي: “أصالة نصري فنّانة مميزة فنياً، ولكنها لم تحترم الجمهور، ولم تحترم زملائها في اللجنة، بتدخينها الفيب على الملأ، حيث أنها من المفترض أن تكون قدوة أمام جمهورها ويبقى هذا التصرف مع نفسها بعيداً عن إزعاج الآخرين، للعلم الفيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر”.

وفى نفس الوقت دافعت عنها المطربة أحلام التى قالت : ”اعذر مروري، تغريدة مستفزة وغير لائقة، وهذا لن يقلل من قدرها أخويا، هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها، وإلا كانت دخنت على الهواء ومثل ما شفت وراء الكواليس، والناس اللي تتصيد من دون أي احترام لخصوصيتها عيب عليهم، والكل يدخن؛ ما سوت شيء عظيم، ولها كل المحبة والتقدير، أصالة صارت بنتنا وما نرضى فيها".

أزمة أصالة فى السعودية وتصريحها عن مصر

أما عن ثانى أزمات المطربة أصالة كانت بسبب تصريحاتها فى السعودية عن مصر والتى فسرها البعض أنه نوع من عدم التقدير لمصر وفضلها عليها كمطربة .

حيث قالت أصالة خلال الحفل، إن الفضل في نجاحها وتاريخها يرجع للمملكة العربية السعودية فقط وأنكرت تماما فضل الجمهور المصري عليها في نجاحها منذ بدايتها حتى الآن.

وتسبب هذا الأمر فى هجوم شرس على أصالة من جانب عدد من الجمهور والمتابعين والمبدعين أيضا، منهم حلمى بكر ونادية مصطفى وبرغم من أنها قررت الاعتذار إلا أن البعض لم يتقبل اعتذارها.