نسيوا السخان مفتوح..القاتل الصامت يخطف 4 من أسرة واحدة ببني سويف|القصة الكاملة

واقعة إنسانية في محافظة بني سويف، الغاز أو القاتل الصامت كما يطلق عليه، يتسلل داخل كل منزل تقريبا ولا غنى عنه لإستعماله في الاستخدامات اليومية المختلفة، ولكنه كما يفيد وله مميزات فهو أيضاً مضر فاحذروا جميعا منه، فسواء كان الغاز الطبيعي المتواجد في المنازل أو أسطوانة البوتاجاز فالإثنين لا تقل خطورتها عن بعضهما البعض، ودوما ما يتسبب أى تسريب منهم في كوارث لا يحمد عقباها.

مصرع 4 من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز في بني سويف

وفي هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها بمحافظة بني سويف، خطف القاتل الصامت 4 من أسرة واحدة أثناء النوم، ولقي الزوج وزوجته و2 من أبنائهما مصرعهم جميعا، ونجاة اثنين آخرين من أبنائهما، بعد تسرب غاز من السخان داخل منزلهم بعزبة التحرير بمدينة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وخيم الحزن على أهالي عزية التحرير بعد علمهم بالواقعة، ووصفوها بالفاجعة بعد وفاة 4 من أسرة واحدة ونجاة 2 فقط من الأطفال، وأكد الأهالي أن الأسرة غفلت عن السخان وتركته مفتوحاً، وخلدوا جميعاً إلى النوم، ليتسلل القاتل الصامت في جميع انحاء وأرجاء المنزل ويغتال براءة الأطفال وينهي حياة الزوج والزوجة وإثنين من أطفالهما.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن مصرع زوج وزوجته و2 من أبنائهما وإصابة اثنين اخرين من أبنائهما بعد تعرضهما للاختناق بادعاء تسرب غاز داخل منزلهم داخل منزلهم بعزبة التحرير بمدينة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.



دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الزوج يدعى "سيد.ع.م" 37 سنة، وزوجته "مزه م. م" ٣٠ سنة وأبنائهما "مريم" 14 سنة، و"نادية" 3 سنوات وتم إيداع الجثامين الأربعة في مشرحة مستشفي بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

نقل طفلين إلى المستشفى لتلقي العلاج

ونقل أبنائهم الاثنين وهما "مصطفى" 15 سنة، و"محمد" 5 سنوات إلي قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية لها وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.