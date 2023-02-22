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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تصدق الشائعات..

تحذير جديد من العالم الهولندي حول الزلازل

صدى البلد

أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الجدل في أحدث تغريداته، حول الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وقال فرانك في تغريدة رداً على أحد متابعيه الذي سأله قائلاً “يقولون إنه سيكون هناك زلزال مدمر اليوم، هل هذا صحيح؟”.

ورد العالم الهولندي قائلاً "لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين إنه سيكون هناك زلزال كبير، لا تصدق الشائعات".

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على الجانب الآخر، قال الدكتور بورناشاندرا راو، كبير علماء الزلازل في المعهد الوطني، اليوم الأربعاء، إن الهند قد تواجه زلزالا مدمرا في جبال الهيمالايا.

وأضاف “راو”، “يتكون سطح الأرض من صفائح مختلفة تتحرك باستمرار. تتحرك الصفيحة الهندية حوالي 5 سنتيمترات سنويًا، مما يؤدي إلى تراكم الضغط على طول جبال الهيمالايا، مما يزيد من احتمالية حدوث زلزال أكبر".

وأشار إلى أن المنطقة الواقعة بين ولاية هيماشال براديش شمال الهند وغرب نيبال معرضة بشكل خاص للزلازل التي يمكن أن تضرب في أي لحظة.

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