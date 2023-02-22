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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اسعار الفراخ المستوردة اليوم

الكيلو بـ 60 جنيها.. شاهد الفراخ البرازيلي المستوردة تغزو الأسواق المصرية

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ

قال الدكتور ثروت  الزيني ، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، إن أزمة ارتفاع أسعار الفراخ والبيض في الأسواق المصرية  خلال الفترة الحالية تعود لعدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار الدولار والذي ينعكس على أسعار الأعلاف المرتبط ارتباطا وثيقا بـ أسعار الدواجن والبيض خاصة ونحن مقبلون على موسم شهر رمضان المعظم.


وأضاف  الزيني ، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الأربعاء ،  أنه على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف إلا أننا نشهد ارتفاعات متتالية فى أسعار الفراخ،  مؤكدا أن خطوة استيراد الدواجن حل مؤقت ويغطى الاحتياجات لمدة لا تزيد عن شهر فقط ، وكان من الأولى توفير العملة الصعبة لاستيراد خامات الأعلاف للحفاظ على مربي الفراخ. 

توجيه الرئيس السيسي


وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، أن يكون التوجه الأعظم هو لدعم الصناعة المحلية خاصة أن الرئيس السيسي لديه  توجه رئيسي وهو دعم الصناعة والمنتج المحلي وإحنا على مدار عشرات السنوات حققنا  الاكتفاء الذاتي والاستيراد لا يبني الأوطان.

الفراخ الأعلاف شهر رمضان ثروت الزيني الرئيس السيسي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن الإعلامية إنجي أنور

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