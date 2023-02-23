جامعة القاهرة تنظم عددا من الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل



تهتم جامعة القاهرة بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكير العلمي.



لذلك تنظم جامعة القاهرة عددا من الدورات التدريبية والأنشطة للطلاب على مدار العام ومن بينها..



كتابة الموضوعات الصحفية

أعلنت الجامعة عن عقد دورة تدريبية عن كيفية كتابة الموضوعات الصحفية في عصر التحول الرقمي"، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 مارس 2023 بقاعة المنوعات بمبنى النشاط الفني بالمدينة الرياضية.

ندوة تنمية مهارات الاتصال

كما تعقد جامعة القاهرة، ندوة حول "تنمية مهارات الاتصال وفن التعامل"، يوم الاثنين 6 مارس 2023 بقاعة إعداد القادة بالمدينة الرياضية.



بطولة الشطرنج

تنظم جامعة القاهرة مسابقة للشطرنج بمركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية خلال الفترة من 5-9 مارس 2023، وسيتم تخصيص جوائز للطلاب الخمس المتميزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول علي 600 جنيه، والثاني 550 جنيها، والثالث 500 جنيه، والرابع 450 جنيها، والخامس 400 جنيه، ويتم التقديم للمسابقة بإدارة النشاط الاجتماعي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.