عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستصبح أوكرانيا جديدة.. فرنسا تدق ناقوس الخطر بسبب تايوان

فرنسا
فرنسا

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن قرار الولايات المتحدة بزيادة عدد الوحدات العسكرية في تايوان، يشير إلى رغبتها في ترتيب صراع جديد وفقًا للسيناريو الأوكراني.

وكتب فيليبو في تغريدة على “تويتر”، "الرسالة وصلت للتو: الولايات المتحدة تضاعف عدد جنودها في تايوان أربع مرات! إنه جنون! تايوان ستصبح أوكرانيا جديدة!”.

وأوضح السياسي الفرنسي، أن كل شيء يشير إلى أن الأجندة الرئيسية لـ "الناتو 2030 " هي حرب عالمية ضد روسيا والصين.

وأضاف: “ أنا مقتنع بضرورة انسحاب فرنسا من التحالف بأسرع ما يمكن للخروج من هذا المستنقع”.

حاليا.. أوكرانيا تعلن عدم استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا

تحطم طائرة حربية روسية قرب حدود أوكرانيا.. تفاصيل

وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير في أغسطس من العام الماضي بعد زيارة نانسي بيلوسي، التي كانت آنذاك رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايبيه.

ودانت الصين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها هذه الزيارة معتبرة إياها خطوة داعمة للانفصالية التايوانية.

فرنسا الناتو روسيا الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكي تايوان أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

سقوط طائرة على متنها وزير الرياضة الإيراني

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

موضوعات متعلقة

حاليا.. أوكرانيا تعلن عدم استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا

تحطم طائرة حربية روسية قرب حدود أوكرانيا.. تفاصيل

قبل الموعد.. روسيا تعلن إعادة فتح جسر القرم بعد تدميره أكتوبر الماضي

8 زلازل عنيفة تضرب طاجيكستان وبيان عاجل من السلطات

دولة بحلف الناتو تنهي مهمة عسكرية سرية في أوكرانيا.. تفاصيل

روسيا تكشف موعد مهمة الفضاء التاريخية.. تفاصيل

بيان عاجل من الناتو بشأن مفاوضات انضمام السويد للحلف

وفاة مستشار وزير الرياضة الإيراني في حادث تحطم مروحية

ترشيحاتنا

1.5 مليون دولار لإسقاط ثلاثة أجسام مجهولة في أمريكا.. تفاصيل

استهداف دولة جديدة.. أوكرانيا توجه اتهامات خطيرة لـ روسيا

ستصبح أوكرانيا جديدة.. فرنسا تدق ناقوس الخطر بسبب تايوان

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

حاليا.. أوكرانيا تعلن عدم استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا

فتاة مصرية تنجو من الإعدام.. مفاجأة جديدة عن الهولندي المتنبئ بالزلازل.. الذهب يسجل انخفاضا..أخبار التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

تسبب السكري والصلع .. أعراض ومشاكل الغدة الكظرية

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

فيديو

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

مسيرة ناجحة أفسدها المرض.. تدهور الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ