ستصبح أوكرانيا جديدة.. فرنسا تدق ناقوس الخطر بسبب تايوان

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن قرار الولايات المتحدة بزيادة عدد الوحدات العسكرية في تايوان، يشير إلى رغبتها في ترتيب صراع جديد وفقًا للسيناريو الأوكراني.

وكتب فيليبو في تغريدة على “تويتر”، "الرسالة وصلت للتو: الولايات المتحدة تضاعف عدد جنودها في تايوان أربع مرات! إنه جنون! تايوان ستصبح أوكرانيا جديدة!”.

وأوضح السياسي الفرنسي، أن كل شيء يشير إلى أن الأجندة الرئيسية لـ "الناتو 2030 " هي حرب عالمية ضد روسيا والصين.

وأضاف: “ أنا مقتنع بضرورة انسحاب فرنسا من التحالف بأسرع ما يمكن للخروج من هذا المستنقع”.

وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير في أغسطس من العام الماضي بعد زيارة نانسي بيلوسي، التي كانت آنذاك رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايبيه.

ودانت الصين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها هذه الزيارة معتبرة إياها خطوة داعمة للانفصالية التايوانية.