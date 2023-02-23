رسالة قوية من مرتضى منصور لبعثة الزمالك فى تونس

أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا بإسماعيل يوسف مدير الكرة للاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس قبل مواجهة الترجي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأعرب مرتضى منصور رئيس النادي عن أمنيته بالتوفيق للفريق والجهاز الفني في المباراة المقبلة وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.