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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مكافحة الفساد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر مارس ٢٠٢٣ عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يستعد المركز لتنظيم برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس عن مكافحة الفساد و التعريف به ، وذالك يومي الاحد و الاثنين " ٢٦، ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ . 

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


 

 

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس مكافحة الفساد Jobs Education

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