باتصال هاتفي بـ زيلينسكي | أردوغان : دعمنا الكامل لأوكرانيا في الحرب الروسية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناول فيها عدة موضوعات وقضايا، وأعرب الرئيس التركي أردوغان عن دعمه الكامل لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية التي تتم اليوم عامها الأول، ونشرت تفاصيل المكالمة على الصفحة الرسمية للرئاسة التركية على موقع "تويتر".

وجرى خلال المكالمة بحث الزلازل التي ضربت تركيا وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وشكر الرئيس التركي نظيره الأوكراني على تضامنه مع تركيا عند وقوع زلزال 6 فبراير المدمر.

صرح الرئيس أردوغان أنهم مستعدون للمساهمة بأي طريقة ممكنة لبناء وقف إطلاق النار وحل تفاوضي وتشكيل السلام في الحرب الروسية الأوكرانية ، التي استمرت عامًا كاملاً.

أكد اليوم العديد من الدول الغربية اليوم في ذكرى الأولى للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، من بينهم ألمانيا وفرنسا حيث أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الجمعة، دعم بلاده أوكرانيا "بكل قوة ومهما استغرق الأمر".

وقال شولتز إن "ما يثير إعجابنا جميعا هو تصميم وشجاعة الأوكرانيين وكيف يدافعون عن حريتهم".

كما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وقوف فرنسا بجانب الأوكرانيين بعد عام على بدء الحرب.

وأعلنت اليابان عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، خلال اجتماع الدول السبع المقام اليوم عبر الأنترنت.