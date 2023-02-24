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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تقيس ضغط الدم بشكل صحيح .. انتبه لـ 7 نقاط رئيسية

قياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم

يعد  ضغط الدم من أهم المشكلات الصحية التى يعانى منها ملايين الأشخاص حول العالم سواء كان النوع المرتفع أو المنخفض الذي ينتج عن ضعف ضخ الدم فى الأوردة.

ويتفق الأطباء على أهمية متابعة قياسات ضغط الدم بشكل منتظم لفئات عديدة من الأصحاء لأنه مؤشر مبكر لبعض المشكلات الصحية الأخرى مثل النوبة القلبية المفاجئة هذا بالإضافة إلى كبار السن والمصابين بخلل فى ضغط الدم بالفعل. 

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ولمعرفة طريقة قياس ضغط الدم بمفردك فى المنزل بطريقة صحيحة يجب اتباع بعض النصائح للحصول على القياسات الدقيقة لحالتك خاصة إذا كنت تستخدم جهاز إلكترونيا، ونرصدها لكم وفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك ”.

كيف أستعد لقياس ضغط الدم؟
انتظر 30 دقيقة لقياس ضغط الدم إذا كنت تدخن أو مارست الرياضة أو تناولت فنجانًا من القهوة.
اذهب إلى الحمام وتبول حتى تفرغ مثانتك.

سلس البول
سلس البول


قم بلف كمك حتى لا تضع المطوق على كم قميصك.
اجلس لمدة خمس دقائق على الأقل دون التحدث.
اجلس بشكل مستقيم مع وضع قدميك على الأرض لا تعقد رجليك.
ضع ذراعك على طاولة أمامك بحيث تكون ذراعك في مستوى القلب.

لا تحرك يديك أو جسمك أثناء قياس ضغط الدم من بداية المرحلة حتى نهايتها.

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