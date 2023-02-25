أخبار التوك شو.. البحوث الفلكية: زلزال السويس كان محسوسا.. أندريه زكي: حال المسيحيين تحسن بشكل تاريخي.. انخفاض 30% في أسعار الكتاكيت

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

أندريه زكي: قانون بناء دور العبادة المسيحية تاريخي .. فيديو

أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر،أن قانون بناء دور العبادة المسيحية تاريخي.



القس أندريه زكي: حال المسيحيين في «مصر الجديدة» تحسن بشكل تاريخي

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن حال المسيحيين في «مصر الجديدة»يتغير ويتحسن بشكل تاريخي وغير مسبوق في تاريخ مصر.



الطائفة الإنجيلية: الرئيس جعلنا نشعر بالراحة النفسية والروحية عندما قال هذه "الجملة"

أكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يخلق وعيا مجتمعيا بالعيش المشترك ويجعله شأن عام.



البحوث الفلكية:زلزال السويس كان محسوسا وليس له علاقة بما حدث بتركيا وسوريا

أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ مساعد الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يصعب التوقع بحدوث الزلزال والنشاط الزلزالي في مصر، والزلزال 4.1 على مقياس ريختر يصنف من الزلزال الخفيفية، ونوعية هذه الزلازل غير مؤثرة على المنطقة.



الطائفة الإنجيلية: الرئيس جعلنا نشعر بالراحة النفسية والروحية عندما قال هذه "الجملة"

أكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يخلق وعيا مجتمعيا بالعيش المشترك ويجعله شأن عام.



انخفاض 30%.. مفاجأة في أسعار الكتاكيت| فيديو

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة لديها تدخل واضح في حل أزمة الدواجن.



الحكومة تنفي إلغاء الدعم على وحدات مبادرة سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل

أكد الإعلامي ضياء رشوان أن المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء اليوم قد نفى الأخبار المتداولة بشأن الغاء الدعم الحكومي على جميع الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، وأن هذه الشائعة تم بنائها بسبب موافقة مجلس الوزراء على بيع بعض الوحدات السكنية بالسعر الحر، وتم تحويرها وتحويلها الى الغاء الدعم على الوحدات السكنية وهذا الأمر غير صحيح بالمرة.

بعد تمزّق مفصل اليد .. تطور في حالة مصطفى كامل الصحية

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة في يده.



الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة من درجتين إلى 5 درجات بداية من يوم الأحد القادم لتسجل درجة الحرارة العظمي 23 درجة مئوية لتصل إلى 26 درجة منتصف الأسبوع.



أكاديمي : 60% من المصريين مصابون بأمراض نفسية .. فيديو

أكد الدكتور محمد جمال، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن ظهور وباء كورونا أثر سلبا على حالة النفسية للمصريين، نتيجة مواجهة وباء مجهول، بالإضافة إلى قيام الحرب الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار.