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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطائفة الإنجيلية: خاطبنا العالم كمؤسسة دينية لوضع حلول عادلة لقضية سد النهضة

صدى البلد

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الطائفية الإنجيلية خاطبت العالم كمؤسسة دينية في قضية سد النهضة ووضع حلول عادلة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الطائفة أجرت عدة حوارات مع الخارجية الأمريكية، والكونجرس، وتم إثارة قضية سد النهضة، والمطالبة بحق مصر العادل في قضية مياه النيل.

أزمة مياه النيل

وتابع: موضوع سد النهضة معقد للغاية، وهناك قوى لها تدخل في أزمة مياه النيل، لذا نحن مستمرون في كل الحوارات التي تتيح توصيل صوت مصر والمطالبة بحقوقها العادلة في مياه النيل.

وأوضح القس أندريه زكي، أن ملف حقوق الإنسان معقد، حيث الدول التي كانت تواجه أزمة وتحارب الإرهاب، يكون النظر من الدول الغربية مختلفة تجاه هذه الدولة، ولكن مصر الآن لديها رؤية استراتيجية في ملف حقوق الإنسان.

 

سد النهضة الخارجية الأمريكية حقوق الإنسان برنامج نظرة القس إندريه زكي

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