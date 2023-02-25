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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي مع صن داونز والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي

يترقب محبو كرة القدم مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا بشغف، و نرصد في السطور التالية موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

نجم الأهلي السابق : مباراة صن داونز حياة أو موت

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موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري 2023

وتحدد موعد مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة  التاسعة مساء السبت، حيث تقام مباراة الأهلي القادمة في في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مباراة الأهلي القادمة

وينقل مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا ضد صن داونز مجموعة قنوات بي أن سبورت حيث تعد الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

نجم الأهلي السابق

 أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أن مباراة صن داونز بالنسبة للأهلي حياة أو موت.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صن داونز فريق كبير ومُعتاد على الوصول إلى النهائيات".

وأضاف: "مباراة صن داونز بالنسبة للأهلي حياة أو موت إذا حقق الأهلي الفوز في المواجهتين المقبلتين سينجح في الاقتراب من التأهل ويقود المجموعة" .

واختتم: "أخطر ما يميز صن داونز الهجمة المرتدة السريعة ولذلك وسط ملعب الأهلي سيكون عليه دور هام للغاية".

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