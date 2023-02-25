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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. هزتان أرضيتان تضربان نينوى وأربيل | تفاصيل

زلزال - ارشيفي
زلزال - ارشيفي

كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، تفاصيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل.
 
 وبحسب بيان لوزارة النقل العراقية؛ فإن الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم السبت في محافظة نينوى".
 
وذكرت  الهيئة  في تقرير لها ، ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:25:33 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (8،5) كم شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى "، مؤكدة أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في نينوى واربيل ودهوك وبشكل متفاوت ولم ترد اي خسائر تذكر. 
 
وفي تقرير أخر ذكرت هيئة الانواء الجوية، ان "هزة أرضية أخرى سجلت في تمام الساعة 03:09:40 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (22) كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة اربيل .
 
وأشارت إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم تردنا اي خسائر تذكر".
 
ودعت الهيئة، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزال. 

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