علا محمود: فخورة بتمثيل بلدي في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

قالت علا محمود لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي إن مشاركتها في بطولة مصر الدولية ستكون الأولى لها على الإطلاق حيث كانت مشاركاتها تقتصر من قبل على بطولات الجمهورية.

وأضافت علا في تصريحات لها اليوم أنها سعيدة للغاية بتمثيل مصر ودخولها المنتخب الوطني لأن مصر شيء كبير بالنسبة لها وفخر أن تكون ممثلا لها في محفل دولي مهم من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 متمنية أن تحقق نتائج إيجابية في البطولة وترفع اسم مصر عاليًا.

وأضافت علا : أمارس لعبة تنس الطاولة منذ 6 سنوات و أتدرب تحت قيادة خالد عبد السلام.

وأتمت علا : الاتحاد المصري لتنس الطاولة يقدم دعما كبيرا لنا وفي انتظار زيادة الدعم خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انضمامنا للمنتخب.

وانطلقت صباح اليوم بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي على مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.