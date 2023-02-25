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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد هبوط أسعار الدواجن.. هل تواصل الانخفاض أم ترتفع مرة أخري؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

انخفضت أسعار الدواجن اليوم انخفاضا ملحوظا بالأسواق وداخل المزرعة ، حيث انخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة 30% ليبدأ  سعره من 20 جنيها ، بعدما وصل سعره إلي 33 جنيها. 

وأعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة  انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزرعة ليبدأ الكيلو من 65 جنيهًا بدلا من 78 جنيها .

لكن بعد انخفاض أسعار الدواجن بهذا الشكل هل تستمر الأسعار فى الانخفاض أم ترتفع مرة أخري ؟ .

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أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 25 - 2- 2023

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انخفاض 9 جنيهات.. مفاجآت سارة في أسعار الدواجن قبل شهر رمضان| تفاصيل

انخفاض أسعار الكتاكيت
 

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  إن أسعار الدواجن بدأت بالفعل فى الانخفاض وكذلك الكتاكيت بنسبة 30 % ، ومن المتوقع أن تنخفض خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد زيادة الإنتاجية وتوفير الأعلاف . 

وأشار "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ،  إلي أن جميع حلقات الدواجن متواجدة بمصر من أجداد وأمهات بياضة،  وأمهات تسمين ، والمجازر ومصانع الأعلاف مما حققت صناعة الدواجن فى مصر اكتفاء ذاتى على مدى سنوات طويلة ، ولكن حدثت الأزمة منذ شهور قليلة ماضية حتى تدخلت الحكومة للحفاظ على صناعة الدواجن والتى يعمل بها حوالى 3.5 مليون عامل .
 

وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن الحكومة عملت على دعم المربيين وكذلك وفرت الأعلاف ، كما شجعت الفلاحين على الزراعات التعاقدية للذرة والفول الصويا لتوفير الأعلاف للدواجن .
 

زيادة الاستهلاك
 

ونوه الدكتور ثروت الزيني بأن  الفترة المقبلة ستشهد حدوث مواسم ويأتي على رأسها موسم الاستهلاك الأكبر وهو شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك بنسبة قد تصل إلى 40% عن الاستهلاك الطبيعي، ولعلاج هذه الفجوة لجأت الحكومة لاستيراد كمية من الدواجن المجمدة .
 

كان السوق المصري شهد حالة من ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير خلال الأيام الماضية وقد تم طرح أنواع دجاج مجمدة بأسعار أقل للمستهلك، مما أحدث حالة من الهدوء في السوق المحلية المصرية ويتم انخفاض لأسعار الدواجن بشكل عام خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وصل إلى 150 جنيها تقريبا وهو رقم مبالغ فيه وبالتالي ستسهم السوق الجديدة في انخفاض الأسعار وإحداث حالة من التوازن.

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