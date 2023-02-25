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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير فرج: حرب روسيا وأوكرانيا لن تنتهي قريبًا.. لهذا السبب|فيديو

سمير فرج
سمير فرج

أكد المفكر الاستراتيجي سمير فرج، أن  الحرب الروسية الأوكرانية بدأت منذ عام كامل، مضيفًا: "الحرب عالمية التأثير أثرت على العالم بأكمله خاصة في الجانب الاقتصادي".

 

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وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "روسيا احتلت 20 % من الأراضي الأوكرانية، ومع دخول فصل الشتاء روسيا قامت بضرب كافة البنى التحتية الاستراتيجية في أوكرانيا".

وأضاف سمير فرج: "الرئيس الأمريكي قام بزيارة أوكرانيا منذ أيام وكان الهدف من الزيارة رفع الروح المعنوية لأوكرانيا".

وتابع سمير فرج: "حلف الناتو بدأ يلجأ إلى تدعيم أوكرانيا بدبابات وأسلحة هجومية، وهذا الأمر يشير إلى أن الحرب لن تنتهي والحرب مستمرة".

وأكمل سمير فرج: "الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وكل هذه الأمور لا تشير إلى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية قريبًا".

وتابع سمير فرج: "بوتين صرح بأنه لن يجدد اتفاقية مرور القمح والحبوب وهذا الأمر يؤثر على كافة دول العالم".

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