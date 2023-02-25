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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيهات بإعداد تقرير مفصل عن المشروعات المتعثرة بالغربية لعرضه على مجلس الوزراء

بحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة بالمحافظة، بناءًا على الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية والخاص بحصر المشروعات المتعثرة الممولة من كافة الجهات، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ بحضور  الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، وعلي عبد الستار السكرتير المساعد وجميع مديري المديريات.
 

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وخلال الاجتماع استعرض مديري المديريات، المشروعات المتعثرة في كل قطاع، إلى جانب عرض المقترحات والجدول الزمني اللازم لاستكمال الأعمال بتلك المشروعات بهدف دخولها الخدمة بكامل طاقتها لتحقيق رضا المواطنين.

 

ووجه محافظ الغربية كافة الجهات بسرعة إعداد تقرير تفصيلي مدعم بالصور طبقاً للبيان المعد لذلك من قبل وزارة التنمية المحلية، وذلك تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لإيجاد حلول عاجلة لإزالة أسباب التعثر لخدمة المواطنين، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما كبير وتعمل جاهدة على إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة من أجل دفع عجلة العمل بكافة القطاعات.

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الغربية الدعم محافظ الغربية تعليم الغربية التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الدكتور طارق رحمي المشروعات

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