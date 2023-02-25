برعاية "مستقبل وطن"| ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب بمدارس القاهرة

نظمت "أمانة القاهرة" حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب "من كل بيت في مصر" النسخة الثانية، على مستوى مدارس وإدارات وأقسام محافظة القاهرة

وقد اقيم حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب "من كل بيت في مصر" النسخة الثانية، على مستوى مدارس وإدارات وأقسام محافظة القاهرة ، تحت رعاية حزب مستقبل وطن وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طبقاً للبرتوكول المبرم بينهم.

وتأتي مسابقة أوائل الطلاب "من كل بيت في مصر" النسخة الثانية في إطار اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، وضمن أولويات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" للنهوض بالمنظومة التعليمية، وإعداد جيل متميز من الطلبة المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات ليتم الاعتماد عليهم في بناء مصر الحديثة .

جدير بالذكر انه قد حضر الإحتفال المهندس أشرف رشاد "النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية"، والنائب محمد ماهر "أمين العاصمة"، واللواء خالد عبد العال "محافظ القاهرة"ونواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن بالقاهرة".

حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب

حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب

حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب

حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب

حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب

حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب