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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إزاي .. ذهول أحمد موسى على الهواء لهذا السبب

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أنباء ترددت عن بيع جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات في مزاد علني بأمريكا.

 

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تم عرضه في مزاد.. هل خرج جواز سفر السادات من مكتبة الإسكندرية؟


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مكتبة الإسكندرية بها مقتنيات السادات ولم يكن هناك وجود لجواز السفر بها ".

ودخل الإعلامي أحمد موسى في حالة ذهول  قائلا:"  كيف خرج جواز سفر السادات من مصر  إلى أمريكا ويتم بيعه في مزاد علني ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" من كان يمتلك جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات"، مضيفا:" إزاي يتم بيع جواز سفر السادات في مزاد ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"   جواز سفر السادات تم بيعه بـ 47 الف دولار في الولايات المتحدة"، مضيفا:" ما حدث يدفعنا للتساؤل عن كيفية وصول جواز السفر لصالة مزادات".

أحمد موسى السادات جواز سفر أمريكا اخبار التوك شو

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