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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن بحفل اليوبيل الفضي في مدينة الانتاج .. شاهد

الهام شاهين
الهام شاهين

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل اليوبيل الفضي بمدينة الانتاج الإعلامي، بمناسبة مرور ٢٥ عام على انشائها.

كان من بين الحضور كل من الفنانة إلهام شاهين، والفنان لطفي لبيب، وهند عاكف، ومنال سلامة، وخيري رمضان، وادوارد وغيرهم الكثيرون.

ويقوم بتغطية الحفل، عدد كبير من القنوات الفضائية المصرية والعربية الشهيرة، وقد قامت المدينة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة داخل المكان المخصص للاطقم الفنية للقنوات، وذلك لإجراء اللقاءات الصحفية والتليفزيونية التي تساعدهم في عمل تغطية تليفزيونية متميزة.

استعدادات كبيرة بالإنتاج الإعلامي لحفل اليوبيل الفضي

مدينة الإنتاج الإعلامي تقيم إحتفالية كبيرة بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيسها 25 فبراير

وتقوم كافة قطاعات المدينة بوضع اللمسات النهائية لإخراج الحفل بأبهى صورة، والتي تتناسب اسم ومكانة مدينة الإنتاج الإعلامي، الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة الذي ولد عملاقاً وظل هكذا علي مدار الـ25 عام الماضية.

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد أصدرت طابع بريد تذكارياً بهذه المناسبة  التي توافق ذكرى تأسيس المدينة في نوفمبر 1997 بسواعد مصريه خالصة، وخبرات عالمية على أعلى مستوى.

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اليوبيل الفضي مدينة الانتاج الإعلامي لطفي لبيب القنوات الفضائية المصرية ادوارد خيري رمضان

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