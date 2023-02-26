أخبار الفن.. أحمد التهامي يعتذر لـ تامر حسني واشتعال غيرة حلا شيحة على معز مسعود

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، على مدار الساعة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

شهد ختام مهرجان برلين في دورته الـ ٧٣، حضور عدد كبير من النجوم حول العالم، كما شهد توزيع الجوائز على الفائزين.

بوسترات مسلسل "حضرة العمدة".. شاهد

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل “حضرة العمدة” بوسترات خاصة بأبطال العمل، كان من بينهم نهلة سلامة، ومحمد محمود عبد العزيز.

المؤلف محمد سليمان يكشف كواليس «مذكرات زوج» لـ طارق لطفي

كشف المؤلف محمد سليمان، كواليس “مذكرات زوج” للفنان طارق لطفي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

نجوم الفن بحفل اليوبيل الفضي في مدينة الانتاج .. شاهد

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل اليوبيل الفضي بمدينة الانتاج الإعلامي، بمناسبة مرور ٢٥ عام على انشائها.

17 مارس .. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى الكويت

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 17 من شهر مارس المقبل فى دولة الكويت وتحديدا داخل فندق كورت يارد ماريوت- قاعة الراية.

كلامي اتفهم غلط .. أحمد التهامي يعتذر لـ تامر حسني

اعتذر الفنان أحمد التهامي، للنجم تامر حسني من خلال صفحته الرسمية بشأن فيلم تاج، وأوضح أن قصته عرضها على شركة أخرى وتحدث مع المنتج وعلم أنها ليس بها أي شبه مع فكرته واعتذر لصناع العمل ولجمهور الفنان تامر حسني.

برفقة العوضي.. ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها لـ "ضرب نار"

شوقت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها لمسلسها الجديد ضرب نار المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل والذي تشارك فى بطولته بجانب زوجها الفنان احمد العوضي.

طلبِت الطلاق .. اشتعال غيرة حلا شيحة على معز مسعود والسبب فنانة شهيرة

تداول رواد السوشيال ميديا أخبار انفصال الفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية معز مسعود .