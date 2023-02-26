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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن عن خطته لشهر مارس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر مارس٢٠٢٣، المقامة تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وتأتي الدورات التدريبية أون لاين كالآتي:
التقويم الذاتي والتقرير السنوي للكلية في تمام الساعة ٥ مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ٧-٨مارس.
استخدام التكنولوجيا في التدريس في تمام الساعة ٥ مساء يومي ١١-١٢ مارس.
مشروعات البحوث التنافسية العالمية والمحلية في تمام الساعة ٥ مساء يومي الأحد والإثنين ١٩-٢٠ مارس.


مصادر المعلومات الرقمية في البحث العلمي في تمام الساعة ١٠ صباح يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٨-٢٩ مارس.


وتعقد بمقر المركز بالدور الثاني بقاعة الاستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي دورة أساسيات الحياة الصحية في تمام الساعة ٩ صباح يومي الأحد والإثنين ١٢-١٣ مارس.

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