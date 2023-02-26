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رئيس التحرير
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تطورات جديدة في واقعة السطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة "فيديوجراف"

تفاصيل جديدة في واقعة
تفاصيل جديدة في واقعة السطو على مكتب بريد دمياط الجديدة

سطو مسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة ، أحدث جرائم السطو التي كشف تفاصيلها أمن دمياط بعد 24 ساعة من ارتكابها والقبض على منفذيها الذين اعترفوا بارتكاب سطو مسلح لمكتب بريد دمياط الجديدة وسرقه مليون و500 ألف جنيه، بأن السلاح المستخدم معهم كان مسدس صوت "فشنك" وليس  مسدسًا حقيقيًا بل صوت.

سطو مسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة

جاء ذلك خلال اعترافات المتهمين اليوم في النيابة العامة بدمياط بعد أن ألقى أمن دمياط القبض على التشكيل العصابي المكون من 7 أفراد.

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للمزيد حول حودث دمياط وجرائم السطو وتفاصيل ارتكاب سطو مسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة واعترافات المنفذين شاهد الفيديوجراف التالي:

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