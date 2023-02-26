تطورات جديدة في واقعة السطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة "فيديوجراف"

ما علاقة مدير الفرع؟

سطو مسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة ، أحدث جرائم السطو التي كشف تفاصيلها أمن دمياط بعد 24 ساعة من ارتكابها والقبض على منفذيها الذين اعترفوا بارتكاب سطو مسلح لمكتب بريد دمياط الجديدة وسرقه مليون و500 ألف جنيه، بأن السلاح المستخدم معهم كان مسدس صوت "فشنك" وليس مسدسًا حقيقيًا بل صوت.

سطو مسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة

جاء ذلك خلال اعترافات المتهمين اليوم في النيابة العامة بدمياط بعد أن ألقى أمن دمياط القبض على التشكيل العصابي المكون من 7 أفراد.

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