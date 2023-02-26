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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: جامعة الملك سلمان تنظم برنامجًا تدريبيًا للمهندسين العاملين بجنوب سيناء

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

أكد  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية قيام الجامعات بدورها المجتمعي لخدمة المجتمع المُحيط بها، وبناء وتعزيز قدرات أفراد الجهاز الإداري للدولة، لتطوير العمل بمختلف المؤسسات، وذلك في إطار بناء "الجمهورية الجديدة".

وتنفيذًا لهذه التوجيهات، نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ برئاسة الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات"، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 - 23 فبراير الجاري.

وجرى خلال تلك الفترة، تدريب 30 مهندسًا من العاملين بمحافظة جنوب سيناء؛ بهدف بناء القدرات الإدارية والرقمية للعاملين في المحافظة، وتمكينهم من تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط من خلال استخدام الموارد المُتاحة وترشيد الإنفاق، ما يُساهم في تحقيق الإدارة المُستدامة للموارد.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة جنوب سيناء، وتماشيًا مع دور جامعة الملك سلمان الدولية المجتمعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المُحيطة بها.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحث العلمي جنوب سيناء وزير التعليم العالي Jobs Education

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