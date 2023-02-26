مطروح تزرع 80 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

وصلت محافظة مطروح ، اليوم الاحد 80 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن أعمال المبادرة، الرئاسية١٠٠ مليون شجرة بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد وكلا من النائب صالح سلطان والنائب رزق علوانى اعضاء مجلس الشيوخ والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعددا من مديري المديريات والشباب والمرأة والجهات المعنية بالمحافظة .

ووجه محافظ مطروح الشكر للمبادرة الرئاسية التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة ،موجها لرؤساء المدن ومديرى المديريات بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لزراعة الاشجار برئاسة نائب رئيس كل مدينة بالأماكن الصالحة لنوعية الأشجار من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها.

وأوضح محافظ مطروح أن المبادرة تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري ، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين موجها الشكر للسيد الرئيس على هذه المبادرة التي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ.

وأكد محافظ مطروح أنه سيتم استلام الشتلات وتوزيعها على مدن ومراكز المحافظة و لزراعتها في المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، والجامعات والطرق الرئيسية والفرعية، مع تكليف إدارة التشجير بمجلس مدينة مطروح بالإشراف على رعاية الشتلات والحفاظ على تلك الأشجار حتى التسليم وزراعتها بالأماكن المحددة .

كما قام محافظ مطروح بزراعة شتلة امام ديوان عام المحافظة وكذلك قام كلا من النواب ومديري المديريات ورئيس العمد والمشايخ والشباب والمرأة بزراعة شتلات .