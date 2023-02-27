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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أرقام الطوارئ
أرقام الطوارئ

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، واليت يتم الاستعانة بها في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل وخارجه،  ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة ، للاستعانة بها حال حدوث طارئ في المنزل أو على الطريق.

وتتضمن قائمة أرقام الطوارئ أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة إليها في المنزل أو في الخارج.

و خصصت وزارة الداخلية، قائمة لـ أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة يوميا.

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أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

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وتقدم إدارات الداخلية «أرقام الطوارئ» تشمل طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

 أرقام الطوارئ

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

أرقام المرور

 128 ---- شرطة المرور

-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم   الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم   مرور أكتوبر 38355532

أرقام الحماية المدنية

- وضمن أرقام الطوارئ رقم  الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم   الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258

شرطة السياحة

126 ---- شرطة السياحة

خدمات الطوارئ

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

140 ----- دليل التليفون

أرقام الطوارئ الازمات الداخلية رقم شرطة النجدة أرقام المرور

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