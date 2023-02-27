بي إم دبليو 316i بتعديلات M بـ 180 ألف جنيه| صور

تنتمي سيارة بي إم دبليو 316i موديل 1994 إلي الفئة الثالثة من سلسلة إصدارات شركة بي إم دبليو، وتنتمي بي إم دبليو 316i إلي فئة السيارات السيدان التي تقدمها الشركة البافارية الألمانية، ونالت بي إم دبليو 316i علي مكانية كبيرة بين المواطنين المصريين لما تحتوي علية من تصميم كلاسيكي ومحرك قوي من بي إم دبليو .

سيارة بي إم دبليو 316i موديل 1994

محرك بي إم دبليو 316i موديل 1994

تستمد سيارة بي إم دبليو 316i قوتها من محرك سعة 2800 سي سي، مزود بناقل حركة مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة، ويوجد بالسيارة بالكامل تعديلات M ، وتحتوي السيارة علي دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سيارة بي إم دبليو 316i موديل 1994

مواصفات بي إم دبليو 316i موديل 1994

تمتلك مقصورة سيارة بي إم دبليو 316i العديد من التجهيزات منها، تكيف، راديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وكونسول وسطي أمامي، ومساحات تخزين ضافية بالأبواب الجانبية، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وأحزمة أمان، ويمكن تعديل حركة المقاعد الأمامية بشكل كهربائي، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وأضاءه داخلية للقراءة، وبلوتوث، وفرش مقاعد من الجلد.

سيارة بي إم دبليو 316i موديل 1994

تظهر سيارة بي إم دبليو 316i من الخارج بتصميم كلاسيك ومميز بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، ومرايات جانبي باللون الأسود يتم ضمها بشكل يدوي، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وجرائد باللون الأسود تم تثبيتها في تصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

سيارة بي إم دبليو 316i موديل 1994

سعر سيارة بي إم دبليو 316i موديل 1994

تباع سيارة بي إم دبليو 316i موديل 1994 في سوق السيارات المستعمل بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .