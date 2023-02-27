الفارق 60 فوزا.. الأهلي يتفوق على الزمالك في الانتصارات بدوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع صن داونز الجنوب افريقيا بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي ضمن منافسات دور المجموعات فى دوري ابطال إفريقيا.

ويلتقي السبت القادم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره فريق القطن الكاميروني فى اطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وساهم التونسي على معلول نجم النادي الأهلي في صناعة الهدف الأول للمارد الأحمر فى شباك صن داونز الجنوب افريقي بعدما ارسل كرة من ضربة ركنية سددها محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء فى شباك ويليامز حارس الفريق الجنوب افريقي .

ويحتاج النادي الأهلي الي تحقيق الفوز أمام القطن الكاميروني ثم تحقيق نتيجة جيدة أمام صنداونز في جنوب افريقيا من اجل تعديل وضعيته فى المجموعة فى ظل المنافسة الشرسة مع الهلال السوداني والفريق الجنوب افريقي فى انتزاع بطاقة التأهل الي الادوار التالية.

سقوط الزمالك أفريقيا

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي خسارة امام نظيره الترجي التونسي بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رادس السبت الماضي .

وبات موقف نادي الزمالك الغريم التقليدى للنادي الأهلي فى دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا معقدا ويحتاج الي الفوز فى جميع مبارياته فى قادم الأيام.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره الترجي التونسي الاسبوع القادم فى اطار الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا .

الأهلي يتفوق على الزمالك أفريقيا

شهدت مشاركات النادي الأهلي فى دوري أبطال افريقيا بداية من دور المجموعات تفوقا على غريمه التقليدى نادي الزمالك فى تحقيق الانتصار فى المباريات .

الزمالك طوال تاريخه في دوري أبطال إفريقيا حقق 100 فوز أمام فرق القارة السمراء منها 45 منذ بداية دور المجموعات و 55 في الأدوار التمهيدية

فيما حقق النادي ‏الأهلي 160 انتصارا منذ بداية دور المجموعات إضافة الي الادوار التمهيدية.

رحيل فيريرا عن الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يجب رحيل جوسفالدو فيريرا عن منصب المدير الفني لفريق الزمالك، مشيرًا إلى أن المدرب يعمل حاليا من أجل الحصول على راتبه ومستحقاته المالية فقط.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "انا احترم فيريرا وتعاملت معه، لكن الفترة الأخيرة يرتكب أخطاء كثيرة، هناك أمال في الصعود لكن بهذا المستوى فأن الفريق من الصعب الصعود، والزمالك لم يهدر فرصة تهديف واحدة خلال الـ90 دقيقة".

الزمالك بعيد عن مستواه

وأضاف: “فريق الترجي ليس لديه الأنياب القوية، ولكن الزمالك بعيد عن مستواه تماما، لو الفريق كان في فورمة الموسم الماضي كان سيكون قادر على الصعود للدور القادم”.

وواصل: "هناك اختيارات غريبة لفيريرا، لم يكن موجود سوى عبدالشافي في الجبهة اليسرى، وعبدالله جمعة بعيد عن المباريات".

