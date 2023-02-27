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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرب شبه جزيرة القرم .. زلزال قوي يضرب البحر الأسود

قرب القرم.. زلزال
قرب القرم.. زلزال قوي يضرب البحر الأسود

قال يوري فولفمان، مدير معهد علم الزلازل والديناميكا في جامعة القرم الفيدرالية، اليوم الإثنين، إن زلزالًا بقوة 3.5 ريختر وقع في البحر الأسود بالقرب من جورزوف وألوشتا، قرب ساحل شبه جزيرة القرم.

وقال فولفمان: "في البحر الأسود، في منطقة جورزوف ألوشتا، كانت هناك هزة أرضية. قوتها 3.5 على مقياس ريختر، وعلي عمق 31 كيلومترًا. شعر بها في جورزوف وألوشتا".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في جزر الكوريل أن زلزالا بقوة 6 ريختر وقع  في حوض المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل. 

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وقالت رئيسة محطة رصد الزلازل، يلينا سيميونوفا، لوكالة أنباء "سبوتنيك": " لقد تم تسجيل زلزال بقوة 6.0 ريختر، ووقع مركز الزلزال على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي قرية "جولوفينو" في جزيرة كوريل "كوناشير"، وبلغ عمق الزلزال 63 كيلومتر".

زلزال شبه جزيرة القرم هزة أرضية القرم البحر الأسود

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