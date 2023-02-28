بعد عام من طرحها.. البخت لـ ويجز تحقق 184 مليون مشاهدة

حققت أغنية البخت لمغني الراب ويجز حوالي 184 مليون مشاهدة خلال بعد عام من طرحها على موقع يوتيوب.

وتواصل أغنية “البخت" صدارة تطبيق “أنغامى” واحتلت المرتبة العاشرة عربيا محققة 50 مليون مشاهدة.

ونشر مطرب الراب ويجز، مقطع فيديو قصير له عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه غاضبا بسبب تصويره دون علمه.

وقال ويجز، في الفيديو: «يا جدعان الناس اللي بتعمل تيك توك. كفاية تيك توك. كفاية والنبي الناس تقعد تصور كل حاجة في الدنيا دي.. انا ماشي عادي يعني مش بعمل حاجة مش بتشقلب ولا بقف على ايدي. فاهم قصدي؟».

وأضاف ويجز: «ليه تصورني كده لوحدك؟ كده منك لنفسك كده .. انا ما اعرفكش اصلا واول مرة أشوفك.. يا جدعان انتم غراب ليه؟ انتم ناس غريبة ليه».

مصطفى كامل و ويجز

كان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد نفي وجود توجه لدى النقابة لتوقيع عقوبة على مغني الراب ويجز فور عودته إلى مصر، وبعد غنائه في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال “كامل”، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، إن "موقف النقابة واضح وصريح، وأعلنته مرارا، أنا ومجلس الإدارة، كلنا نعلن دعمنا وترحيبنا وتهنئتنا لأي إنسان أو فنان يمثل مصر في الخارج، وهذا شرف كبير لنا وله كل الدعم والمحبة والتقدير".

سبب أزمة ويجز مع النقابة

وكان الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، قد كشف تفاصيل أزمة الفنان ويجز وقصة غنائه في كأس العالم. وقال كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" مشكلة ويجز إني استشعر إنه يتعالي علي مؤسسات المهنة ولكن دوره هو احتواء أبناء المهنة". وأضاف مصطفي كامل،:" أنا عاوز أضم كل الفنانين وأكون أنا المسئول عنهم لأن نقابة المهن الموسيقية تساهم في تشكيل الذوق العام". وأوضح،:" كل الفنانين قاموا بالتواصل مع النقابة ما عدا ويجز واثنين آخرين، مضيفا:" وكيل أعمال ويجز قالي إنه مسافر وسيتواصل مع النقابة في أقرب وقت".

أحدث أغاني ويجز

وتم طرح أغنية عز العرب لويجز على الصفحة الرسمية للإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وحققت نجاحا ساحقا وكبيرا ونسبة مشاهدات كبيرة جدا.

وتقول كلماتها " حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله.".