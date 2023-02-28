أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف لمندلسون بالأوبرا

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة العازفان السويسرى فابيان هوجلى ( كلارنيت )، الروسية فيكتوريا كابرلوفا ( تشيللو ) وذلك فى الثامنة مساء السبت 4 مارس على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ روتا ، السيمفونية الرابعة لـ مندلسون الى جانب تقاسيم للكلارنيت والوتريات لقائد الحفل احمد الصعيدى .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر باستضافة أمهر الموسيقيين المصريين والأجانب من المؤلفين والسوليست والقادة كما نظم عددا من المهرجانات الناجحة منها اتجاهات عربية، بيتهوفن ومهرجان موسيقي القرن العشرين إلى جانب ورش العمل الدولية لقيادة الأوركسترا وتوالي عليه العديد من القادة العالميين كما قام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة بمختلف دول العالم .