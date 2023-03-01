عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشاط مكثف لقافلة الثقافة للجميع بقرى المثلث الأخضر في سيناء

ورش عمل علي أعمال
ورش عمل علي أعمال التطريز بقري شمال سيناء

نظمت قافلة الثقافة للجميع التي ينظمها فرع الثقافة بمحافظة شمال سيناء،  بقرى المثلث الأخضر مركز بئر العبد، ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة باستمرار تقديم الخدمة الثقافية المتنوعة للأطفال وتنمية مواهب النشء بالتعاون مع  التربية والتعليم والتعليم الفني. 
 

وخلال القافلة، تم تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية لأبناء ورواد بيت ثقافة قاطية وقرى المثلث الأخضر.

 

إكتشاف المواهب:


 
وتنوعت فعالياتها لتشمل الورش الفنية فى الرسم وإكتشاف المواهب  ليصل عدد الأطفال المشاركين بورش الرسم من البنات والأولاد أكثر من 90 طفلا وطفلة، حيث تم تنفيذ فعاليات القافلة بقرى قاطية وأقطية، في ورش حرف تراثية وبيئية لفتيات وسيدات لتطريز الثوب السيناوي، بمشاركة عشرين متدربة من الفتيات والسيدات.

 

إلقاء الشعر:

 

كما قدمت القافلة الثقافية، مواهب من أطفال المدارس في إلقاء الشعر بقرى المريح والجناين وقاطية، وبرع الطفل محمد أشرف طالب بالصف الأول الإعدادي فى إلقاء الشعر الوطنى عن شهداء سيناء، كما قدمت عددا من الطالبات أعانى وطنية فى فقرة اكتشاف موهبة الغناء.

 ونظمت القافلة معرض كتاب لطلبة أهالى وطلبة مدارس بقرى المثلث الأخضر بشمال سيناء.

 

txt

برنامج أنشطة متنوعة للشباب والأطفال وخدمة المرأة بقرى نخل في شمال سيناء

سيناء قافلة الثقافة قرى المثلث الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

تغريدة جديدة لـ العالم الهولندي: زلزال قوي خلال أيام بهذه الدولة|تفاصيل مرعبة

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

اجتماع عاجل مع الخطيب.. عماد متعب يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

ترشيحاتنا

اليوم.. إقامة التدريبات الرسمية استعدادا للبطولة الأفريقية للرماية على الأطباق المروحية

الحكومة :زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ

تعديل قرار تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

روسيا تقصف خيرسون الأوكرانية 86 مرة خلال 24 ساعة

مجلس الوزراء يخصص أراضي بسوهاج وبني سويف للمنفعة العامة

في اليوم العالمي للحماية المدنية.. تكريم الضباط وأسر الشهداء والمصابين| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

تحذير عاجل من حقنة البرد .. اعرف أضرارها

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

فيديو

خلوا بالكم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ