نشاط مكثف لقافلة الثقافة للجميع بقرى المثلث الأخضر في سيناء

نظمت قافلة الثقافة للجميع التي ينظمها فرع الثقافة بمحافظة شمال سيناء، بقرى المثلث الأخضر مركز بئر العبد، ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة باستمرار تقديم الخدمة الثقافية المتنوعة للأطفال وتنمية مواهب النشء بالتعاون مع التربية والتعليم والتعليم الفني.



وخلال القافلة، تم تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية لأبناء ورواد بيت ثقافة قاطية وقرى المثلث الأخضر.

إكتشاف المواهب:





وتنوعت فعالياتها لتشمل الورش الفنية فى الرسم وإكتشاف المواهب ليصل عدد الأطفال المشاركين بورش الرسم من البنات والأولاد أكثر من 90 طفلا وطفلة، حيث تم تنفيذ فعاليات القافلة بقرى قاطية وأقطية، في ورش حرف تراثية وبيئية لفتيات وسيدات لتطريز الثوب السيناوي، بمشاركة عشرين متدربة من الفتيات والسيدات.

إلقاء الشعر:

كما قدمت القافلة الثقافية، مواهب من أطفال المدارس في إلقاء الشعر بقرى المريح والجناين وقاطية، وبرع الطفل محمد أشرف طالب بالصف الأول الإعدادي فى إلقاء الشعر الوطنى عن شهداء سيناء، كما قدمت عددا من الطالبات أعانى وطنية فى فقرة اكتشاف موهبة الغناء.

ونظمت القافلة معرض كتاب لطلبة أهالى وطلبة مدارس بقرى المثلث الأخضر بشمال سيناء.