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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب لمن ينوي الصوم

صدى البلد

مواقيت الصلاة .. يبحث الكثير كل يوم عن مواقيت الصلاة عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمعرفة مواقيت الصلاة، موقع صدى البلد يقدم كل لقرائه مواقيت الصلاة فى القاهرة والجيزة واسوان وموعد اذاني الفجر والمغرب للصائمين. 

ويؤذن لصلاة الفجر فى القاهرة فى تمام الساعة ٤:٥٤ ص ويؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٥:٥٤ م. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 
الفجْر ٤:٥٤ ص
الشروق ٦:٢٠ ص
الظُّهْر ١٢:٠٧ م
العَصر ٣:٢٦ م
المَغرب ٥:٥٤ م
العِشاء ٧:١٢ م

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مواقيت الصلاة فى الجيزة 
الفجْر ٤:٥٤ ص
الشروق ٦:٢١ ص
الظُّهْر ١٢:٠٧ م
العَصر ٣:٢٦ م
المَغرب ٥:٥٥ م
العِشاء ٧:١٢ م


مواقيت الصلاة في الإسكندرية 
الفجْر ٤:٥٩ ص
الشروق ٦:٢٦ ص
الظُّهْر ١٢:١٣ م
العَصر ٣:٣٠ م
المَغرب ٥:٥٩ م
العِشاء ٧:١٧ م

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مواقيت الصلاة في أسوان 
الفجْر ٤:٤٨ ص
الشروق ٦:١٠ ص
 الظُّهْر ١٢:٠١ م
العَصر ٣:٢٢ م
المَغرب ٥:٥١ م
العِشاء ٧:٠٥ م


مواقيت الصلاة في الوادي الجديد 
الفجْر ٥:١١ ص
الشروق ٦:٣٣ ص
الظُّهْر ١٢:٢٤ م
العَصر ٣:٤٤ م
المَغرب ٦:١٤ م
العِشاء ٧:٢٨ م

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مواقيت الصلاة في الواحات 
الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٢٩ ص
الظُّهْر ١٢:١٧ م
العَصر ٣:٣٦ م
المَغرب ٦:٠٥ م
العِشاء ٧:٢١ م

مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في أسوان مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد مواقيت الصلاة فى الواحات مواقيت الصلاة اليوم 2 مارس موعد أذان المغرب

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