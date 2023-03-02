عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف عن خريطة محطات الرصد الزلزالي بمصر

نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة توضح أماكن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل الموزعة داخل محافظات مصر، والتي تقوم بتسجيل جميع الزلازل التي تحدث في مصر وخارجها أيضآ.

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شبكة رصد الزلازل الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط

وأوضحت صفحة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن الصورة هي خريطة القطر المصري موضح عليها أماكن محطات الرصد الزلزالي والمغناطيسي مرتبطة بالأقمار الصناعية وهي أكبر شبكة من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط. 

خريطة القطر المصري موضح عليها أماكن محطات الرصد الزلزالي

وأكد علي أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من أقدم المعاهد العلمية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط يعمل في البحث العلمي منذ1839في منطقة بولاق كمرصد للأجرام السماوية اي قبل180 عام وفي 1903 تم نقله الي مكانه الحالي بحلوان، ويمتلك الكثير من التخصصات العلمية وعلماء أجلاء في كافة التخصصات الفلكية والجيوفيزيقية والزلازل.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: التنبؤ بموعد الزلازل مستحيل

تلسكوب القطامية الفلكي

كما نشرت صفحة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إيضآ صور لـ “تلسكوب القطامية الفلكي” وعلقت علي الصورة قائله “تلسكوب القطامية الفلكي وهو أكبر تلسكوب فلكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعمل بشكل دوري وننشر نتائج رصده” .

تلسكوب القطامية الفلكي

المناطق النشطة زلزاليا في مصر

وكان قد كشف خبراء من المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن المناطق النشطة زلزاليا في مصر، حيث قال أنه يوجد نشاطا زلزاليا في شمال وشرق البحر الأحمر ومنطقة دهشور جنوب القاهرة و أبو زعبل والخانكة شمال شرق القاهرة، مشيرين إلى وجود بعض الأنشطة الزلزالية في منطقة شرق المتوسط، وتؤثر على مدن الساحل الشمالي مثل الإسكندرية ورشيد ودمياط، ويصل تأثيره إلى أجزاء من مدن الدلتا.

وأضاف إلي أن هناك بعض المناطق النشطة زلزاليا في جنوب البلاد وتعتبر أقل نسبيا من مثيلاتها في الشمال مثل منطقة كلابشة في أسوان والتي تعرضت لزلزال عام 1981 ونتج عنه شقوق كبيرة فى صخور إحدى ضفتي بحيرة ناصر.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الأراضى المصرية آمنة تماماً وأن مصر لم تدخل حزام الزلازل، وأن الزلازل لم تزد كما يعتقد البعض، مشيرًا إلي أن مصر يحدث بها العديد من الزلازل التي لا يشعر بها المواطنون، مؤكداً أن مصر  في مأمن ولا يوجد اي إحتمالات أو توقعات بحدوث زلازل مدمرة.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الشبكة القومية لرصد الزلازل رصد الزلازل الزلازل الزلازل التي تحدث في مصر المصري محطات الرصد الزلزالي المناطق النشطة زلزاليا في مصر المناطق النشطة زلزاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

ترشيحاتنا

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2 مارس

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب لمن ينوي الصوم

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف عن خريطة محطات الرصد الزلزالي بمصر

إعلامي : الأهلي يغرم نجم الفريق 200 ألف جنيه.. تفاصيل

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة في البطولة العربية

بمواصفات خارقة .. موبايلNote 11 بسعر 4700 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب وفقدنا الأمل لحد كبير وتعرضنا للخاينة|حوار

جريء وملفت.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بفستانها| شاهد

اللاعب صور إعلانًا.. حقيقة دفع رامز جلال غرامة كهربا |التفاصيل

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

فيديو

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

الجو هيقلب فجأة.. تحذير عاجل بسبب طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ