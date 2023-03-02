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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الفيوم تنظم التصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى للمرحلة الإعدادية بنات

الطالبات المشاركات
الطالبات المشاركات فى المارثون

 

 نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بطولة العاب القوى للمرحلة الإعدادية بنات على مستوى المحافظة ، تحت رعاية وتوجيهات، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية .
 
شارك فى البطولة، جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية بنات ، حيث تم تنظيم فعاليات المسابقة بالأستاد الرياضي بمدينة الفيوم ، بحضور الدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية، والكابتن محمود مصطفى مسئول النشاط بالمديرية، والكابتن مجدى عبد البديع عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لألعاب القوى ، ولجنة التحكيم الفنية  كابتن عبد المنعم ،وكابتن نبيل ، وكابتن محمود ، والمنسق الإعلامي والكابتن أمجد مكرم ، وموجهي الإدارات التعليمية وعدد من معلمي ومعلمات التربية الرياضية.

 

قدمت وكيل الوزارة، رساله شكر وتقدير للشئون التنفيذية بالمديرية الأستاذ هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وتوجيه عام التربية الرياضية والسادة موجهى المراحل ومعلمى التربية الرياضية والمشرفين على المسابقة

 

 

تعليم الفيوم تشهد عروض مسابقة مسرحية المناهج المرشحة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم تشهد التصفيات النهائية لبطولة الكاراتيه للمرحلة الإعدادية بنين

 

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