تعليم الفيوم تنظم التصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى للمرحلة الإعدادية بنات

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بطولة العاب القوى للمرحلة الإعدادية بنات على مستوى المحافظة ، تحت رعاية وتوجيهات، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية .



شارك فى البطولة، جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية بنات ، حيث تم تنظيم فعاليات المسابقة بالأستاد الرياضي بمدينة الفيوم ، بحضور الدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية، والكابتن محمود مصطفى مسئول النشاط بالمديرية، والكابتن مجدى عبد البديع عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لألعاب القوى ، ولجنة التحكيم الفنية كابتن عبد المنعم ،وكابتن نبيل ، وكابتن محمود ، والمنسق الإعلامي والكابتن أمجد مكرم ، وموجهي الإدارات التعليمية وعدد من معلمي ومعلمات التربية الرياضية.

قدمت وكيل الوزارة، رساله شكر وتقدير للشئون التنفيذية بالمديرية الأستاذ هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وتوجيه عام التربية الرياضية والسادة موجهى المراحل ومعلمى التربية الرياضية والمشرفين على المسابقة

5d018779-f308-4db8-b827-e93918ad8473

371dc67b-b16d-46d5-b767-83886d366dc8

d31ea481-6bc3-4299-ba47-19d5a49a5652

dbbc5ae1-eb35-4196-92bf-c45ba43c563c