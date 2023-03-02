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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تعليم الفيوم" يحصد مركز خامس جمهورية بالمسابقة القومية لأوائل الصف الثالث الثانوي

الدكتورة امانى قرنى
الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التعليم بالفيوم

 

 شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، في المسابقة القومية لأوائل الصف الثالث الثانوي للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ، التى أقيمت  تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومن خلال الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الثانوى، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وتحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم .

 

حيث فازت مدرسة زهراء الأندلس الثانوية الخاصة بغرب الفيوم بالمركز الأول على مستوى قطاع شمال الصعيد ، وتم تصعيد الفيوم للمشاركة على مستوى الجمهورية، وفازت بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية، في مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الثانوي.

 

جدير بالذكر، تم تنظيم المسابقة، تحت إشراف وعناية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذة ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، والأستاذ مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعلم العام، وأ. محمد فتحي مدير التعليم الثانوي بالمديرية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب المشاركين فى المسابقة ، وإدارة التعليم العام والتعلم الثانوي والإتحادات الطلابية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

تعليم الفيوم تشهد عروض مسابقة مسرحية المناهج المرشحة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم تشهد التصفيات النهائية لبطولة الكاراتيه للمرحلة الإعدادية بنين

 

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