أخبار التوك شو..أحمد موسى: عودة العمل بالتوقيت الصيفي لسببين.. وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى : عودة العمل بالتوقيت الصيفي لسببين | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل سوف يتم تغيير التوقيت، وذلك لعدد من الأسباب وهي توفير الغاز والكهرباء.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامجه « على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « الساعة دي هتفرق معانا كتير .. وأول من استخدم التوقيت الصيفي هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم الغاؤه في عهد الراحل الرئيس محمد أنور السادات، ثم اعاده الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الي ان تم الغاءه في 2011 ـ الي تفعيله في 2014 والغاءه مرة أخرى»

مش هسيبك .. خطيب البلوجر سارة يرد على هروبه من زواجها ..فيديو

أكد مصطفى خطيب البلوجر سارة، انه خلال الفترة الأخيرة ظهرت الأقاويل الكثيرة بأنه ترك سارة بعد الحادث، معلقا “انا مظلوم وسمعت إن أنا مروحتلهاش وإن أنا ندل”.

وقال مصطفى خطيب البلوجر سارة، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، “أنه من يوم الحادث بحاول اتواصل معاها بس اهلها رافضين، وروحتلها المستشفى تالت يوم من الحادث وقولتلها مش هسيبك”.

35 درجة .. الأرصاد توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن طقس الغد

شفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس الأيام القادمة.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن البلاد تشهد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع، لتكون ذروتها الغد وتصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية.

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، صاحب قرار اختيار قائم بأعمال رئيس النادي بعد حبس المستشار مرتضى منصور، وليس وزارة الشباب والرياضة.

وقال أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، :« كل أزمة يكون لها حلول والمؤسسات هي من تبقى، نحن أمام حكم قضائي بحبس رئيس نادي الزمالك، وأمر الحبس تم تنفيذه بعد استنفاد كل درجات التقاضي، والأمر بعيدًا عن النادي وهو شخصي».



والد فتاة يكشف تفاصيل ذبح ابنته بحثا عن الآثار.. فيديو

كشف شخص يدعى "عم إبراهيم"، من محافظة الفيوم تفاصيل قيام زوج ابنته بذبحها أمام أحد المقابر الفرعونية لفتحها.

وأوضح عم ابراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن زوج ابنته عاطل وكان ينقب عن الآثار منذ سنوات.

وزير العدل: أصدرنا تشريعات لتعزيز حقوق الإعاقة والمساواة وبناء الكنائس .. فيديو

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إننا لا يمكن أن نصنع استراتيجية لحقوق الإنسان قبل وجود منظومة لحقوق الإنسان، في ظل وجود نصوص لحقوق الإنسان في القانون المصري، حتى لا تكون خطواتنا عشوائية.

وأضاف مروان، خلال لقاء خاص مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنظومة قامت على ثلاثة أركان، الأول المؤسسات، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والطفل، والمعاقين، وأيضا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وهي الذراع التنفيذية لمتابعة حقوق الإنسان في أجهزة الحكومة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني.

كامل الوزير يصدم أحمد موسى بسرقة السكة الحديد في 2011

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل تضع حاليا اللمسات الأخيرة في تطوير سكك حديد في كوبري القردان بتكلفة 102 مليون دولار.



وأوضح وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شركة مصرية وطنية تنفذ حاليا رفع وكفاءة وتطوير سكك حديد القردان القنطرة بالوظة شرق بورسعيد قبل الوصول إلى العريش وطابا في مرحلة لاحقة.

حقيقة تعرض القاهرة لهزات أرضية خلال الفترة الماضية .. البحوث الفلكية تكشف

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، إن المعهد يعمل على توضيح الأمور، متابعا:" لو في زلزال هنقول إن فيه زلزال وبكل شفافية".

وأضاف "جاد القاضي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأيام الماضية لم يحدث إي زلازل في نطاق القاهرة مؤخرا، متابعا: تلقينا تقارير من عدة مواطنين بشأن حدوث هزات أرضية في عدة مناطق بالقاهرة.

حمادة هلال : مشينا 5 ساعات على رجليا عشان نصور المداح فى سيناء

كشف الفنان، حمادة هلال، آخر تفاصيل تصوير مسلسه المداح، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى 2023.

وأوضح هلال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سي مصر"، أنه تم الانتهاء من تصوير المشاهد التى كان مقررا تصويرها بلبنان.

رانيا فريد شوقى : لا أركز في آراء الجمهور قبل عرض مسلسل المداح

كما أكدت الفنانة رانيا فريد شوقى،أن مشاركتها فى مسلسل "المداح 3"، يعتبر تحديا خصوصا بعد انضمامها له وهو قد حقق نجاحا فى جزأيه الأول والثاني.

وأوضحت “شوقى” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سي مصر"، أنها لا تركز فى آراء الجمهور قبل عرض المسلسل.