انطلاق آرت دبي 16 في أكبر دوراته|تفاصيل

انطلقت أمس فعاليات الدورة 16 لمعرض "آرت دبي 2023"، المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين المشاركين من منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي، والتي ستقام في مدينة جميرا دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2023 (مع تخصيص يومي 1-2 مارس لكبار مقتنيّ الأعمال الفنية).

تاريخ المعرض

ويستقبل المعرض خلال دورته الحالية، الأكبر في تاريخ المعرض، أكثر من 130 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية مشاركة من أكثر من 40 دولة عبر أربعة أقسام المعرض: المعاصرة والحديثة والبوابة و"آرت دبي ديجيتال" بدعم من الشركاء الطموحين والبرامج غير الربحية، بما في ذلك الأعمال الفنية التي تم تكليفها حديثاً والعروض الأولى لفنانين عالميين، حيث ستكون الدورة الحالية الأكثر شمولاً منذ تأسيس المعرض بفضل برامج التعليم والقيادة الفكرية الموسعة. ويُعد "آرت دبي" جزءاً من موسم دبي الفني الذي يستمر من 1 فبراير إلى 20 مارس.

آرت دبي.. منصة حاضنة

وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في "آرت دبي": "يسعى المعرض دائمًا إلى إعادة صياغة أسس ما يجب أن يكون عليه المعرض الفني، ويعكس البرنامج الموسّع لدورة هذا العام دورنا الرئيسي كنقطة التقاء للصناعات الإبداعية في المنطقة، سواء كانت التجارية أو غير الربحية. وكمؤسسة مستقلة، نفخر بكوننا أكثر من مجرد معرض فني فحسب، بل منصة حاضنة للمواهب، ومحفّزة للاقتصاد الإبداعي في دبي، وداعمة للعقول المبتكرة ضمن القطاع الثقافي بشكل عام".

ومن جهته علّق بابلو ديل فال، المدير الفني في "آرت دبي" قائلاً: "على مدى نحو عقدين من الزمان، احتل معرض "آرت دبي" مكانة مهمة لاستكشاف التوجهات الجديدة ضمن القطاع الثقافي، من خلال تنظيم جلسات نقاشية، والاحتفاء بقوة الإنتاج الإبداعي في جميع أنحاء الجنوب العالمي.

اهتمام متزايد

ويعد "آرت دبي" حدثاً فنياً عالمياً بكل المقاييس، ويظهر ذلك من خلال الجودة والانتشار الجغرافي للمعارض المشاركة ضمنه هذا العام. إن استضافة جزء كبير من البرنامج مرة أخرى من الجنوب العالمي، يسلّط الضوء على الاهتمام المتزايد والرغبة في جمع القدرات الفنية غير الغربية، وتعزيز المشهد الفني للمعرض خارج المراكز التقليدية لعالم الفن، والتركيز على الدور الذي يلعبه معرض "آرت دبي" كمنصة للمناطق التي لم تنل حظاً وافراً من الانتشار على الساحة الفنية العالمية."

يقام معرض "آرت دبي" تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشراكة مع مقتنيات أ.ر.م. القابضة الفنية، وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، وشريك معرض "آرت دبي" HUNA المطور الثقافي الرائد، والشريك الاستراتيجي للمعرض هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). ويُعد "آرت دبي" جزءًا من موسم دبي الفني الذي يستمر من 1 فبراير إلى 20 مارس.

سوق الفن

ستضم دورة المعرض للعام 2023 أكثر من 30 مشاركًا لأول مرة وفيما يأتي أكثر من 60% من برامج صالات العرض من الجنوب العالمي، ما يؤكد على مكانته كسوق رائد للفنون والنمو المطرد لقطاع الفنون على مستوى المنطقة.

يقدم قسم "آرت دبي المعاصر" أفضل ما يمكن أن يقدمه الفن المعاصر من أعمال فنية بمشاركة 76 صالة عرض من أكثر من 34 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الفن والفنانين من الجنوب العالمي، كما يشهد المعرض في دورته السادسة عشرة مشاركة 14 صالة عرض مشاركة لأول مرة، و12 صالة عرض للمشاركة من جديد. وستضم الدورة الحالية من معرض "آرت دبي" 24 صالة عرض، وهي أكبر المشاركات عدداً على مدار تاريخ المعرض، ما يعكس النمو المستمر للقطاع الثقافي والفني في دبي والأهمية المتزايدة للإمارة كمركز عالمي للإبداع والثقافة.

مشهد فني

كما يشهد معرض "آرت دبي" 2023 عودة فعاليات معرض "آرت دبي ديجيتال"، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض على الصعيد النقدي والتجاري في العام 2022. ويقدم هذا القسم من المعرض "آرت دبي" صورة بانورامية بزاوية 360 درجة لمشهد الفن الرقمي، في مسعى لبناء الجسور بين عالم الفن والتكنولوجيا، واستكشاف كيفية استخدام الفنانين لتقنيات جديدة لكسر حدود عالم الفن التقليدي. وتم اختيار قائمة المشاركين من 6 قارات، مما يعزز التزام معرض "آرت دبي" بتقديم المشهد العالمي للفنون خارج مراكز الفنون التقليدية، برعاية المُعلِّمة والكاتبة المتخصصة في مجال الفنون المُقيمة في سنغافورة كلارا تشي وي بيه Clara Che Wei Peh. ستركز النسخة الموسعة لعام 2023 على الفنانين والمعارض والمؤسسات الذين يقودون هذه الساحة الفنية سريعة النمو.

قيم تقليدية

ويرعى القيّم الفني فيباش بوريشانونت Vipash Purichanont المقيم في بانكوك، قسم "بوابة" في معرض "آرت دبي" لعام 2023، حيث يعرض قسم "بوابة" حصريًا الأعمال الفنية التي تم إنتاجها في العام الماضي أو خصيصاً لمعرض "آرت دبي"، وتتألف من عروض تقديمية فردية يشارك بها 11 فناناً من جميع أنحاء الجنوب العالمي. ويستكشف هذا القسم عبر مجموعة متنوعة من الوسائط، بدءاً من الرسم والمنسوجات إلى صناعة الأفلام والعروض التقديمية، بالإضافة إلى قيام الفنانون المعاصرون من الجنوب العالمي، بتسليط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والثقافية، والتي تتنوع بين التنمية الحضرية السريعة والقيم التقليدية، والعلاقات الإنسانية في عصر التكنولوجيا والاتصال، إضافة إلى الاهتمامات الشخصية حول معنى اللغة والفراغ.

وتأتي نسخة هذا العام من قسم "آرت دبي للفنون الحديثة" برعاية الناقدة والأمينة الفنية المقيمة في باريس منى مكوار Mouna Mekouar ومؤرخ الفن الإيطالي لورنزو جيوستي Lorenzo Giusti ، مدير صالة GAMeC في بيرغامو، وتضم عروضاً تقديمية فردية من قبل أساتذة الفن الحديث في المنطقة، ما يعزز التزام معرض "آرت دبي" بالبحث التاريخي الفني. كما تم التركيز على اختيار رواد الفن المعاصر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، الذين تلعب أعمالهم، دوراً رئيسياً في المشهد المعاصر وتاريخ الفن ككل، ما يعكس مدى الثراء والتنوع الثقافي في المنطقة.

تكليفات

وتأتي عروض Chaupal تشوبال: رحلة عبر جنوب آسيا لتقدم سلسلة من فنون الاداء والأنشطة في موقع المعرض من خلال عشرة فنانين بارزين من جنوب آسيا الذين يستكشفون من خلالها قوة الطعام والطقوس والتجمع. مستوحى من تشوبال، وهو مكان عام يشجع على تقوية العلاقات المجتمعية في المناطق الريفية، حيث يجتمع الناس لمناقشة مشاكلهم والاحتفال بالمناسبات ومشاركة الاهتمامات، إنها منصة الحياة المجتمعية في القرى حول جنوب آسيا. وتم إنتاج البرنامج بالشراكة مع صالات العرض المشاركة في معرض "آرت دبي" والعديد من المؤسسات الثقافية الرائدة في جنوب آسيا. ويتألف البرنامج من مجموعة متنوعة من العروض الحية اليومية والتجارب القائمة على الطعام لفنانين يستكشف عملهم موضوعات المجتمع والاحتفال والأمل والتواصل.