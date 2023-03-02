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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. منة شلبي تستعين بممثل عالمي بمسلسلها الجديد.. أصالة نصري تثير الجدل بأحدث ظهور لها

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..
 

أفضل نجم في السينما والمسرح..منة شلبي تستعين بممثل عالمي بمسلسلها الجديد

استعانت الفنانة منة شلبي بالممثل العالمي صالح بكري  مسلسلها الجديد تغيير جو” الذى من المقرر أن تنافس به فى رمضان المقبل.
 

كرش ولا حامل.. أصالة نصري تثير الجدل بأحدث ظهور لها

أثارت الفنانة أصالة الجدل في أحدث ظهور لها مع ابنتها حيث ظهرت ببطن منتفخ وتسائل الجمهور "كرش ولا أصالة حامل".
 

أحمد العوضي يوضح سبب استخدامه جملة صعيدي يارسول الله للترويج لضرب نار

اوضح الفنان أحمد العوضي، معنى جملته "صعيدي يا رسول الله" التي كتبها ترويجا لمسلسل "ضرب نار" والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

 

من طائرة خاصة.. أصالة برفقة نوال الكويتية في أحدث ظهور

شاركت شام الدهبي، ابنة الفنانة أصالة صوراً جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام انستجرام.
 

ليلى زاهر تشارك صورا مع عائلتها بعد أداء العمرة| شاهد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صوراً من مكة المكرمة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

التواصل الاجتماعي منة شلبي الفنان احمد العوضي اخبار الفن موسم رمضان

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