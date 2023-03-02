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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سرقت فلوس المصريين.. مستخدمون يستغيثون بعد تعرضهم للنصب من منصة Hoogpool .. ولماذا يثير التطبيق الصيني “تيك توك” مخاوف الغرب؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

إعرف إزاي تقفل واتساب WhatsApp بدون كلمة سر


قد تشارك عائلتك وأصدقائك أحيانا في إرسال أو استقبال الرسائل المهمة أو السرية في تطبيق واتساب WhatsApp بما في ذلك أكواد OTP ، والوسائط الخاصة ، والإيصالات وغيرها، وقد ترغب في إبعاد المتطفلين عن مثل هذه المحادثات ومنعهم من الوصول إليها.

 

سرقت فلوس المصريين..مستخدمون يستغيثون بعد تعرضهم للنصب من منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح

 

انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح تصنف نفسها على شركة من شركات blockchain متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، واستطاعت هذه المنصة جذب العديد من المستخدمين الذين وقعوا ضحية لها فيما بعد.

 

مايكروسوفت تمنح مستخدمي آيفون ربط هواتفهم بأجهزة ويندوز بفضل هذه الميزة


كشفت شركة Microsoft مايكروسوفت عن ميزة جديدة لنظام التشغيل Windows 11 تتيح لمستخدمي هواتف آيفون ربط هواتفهم بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز والوصول إلى ميزات متنوعة من أجهزتهم.

 

الأب الروحي للهواتف المحمولة: في المستقبل ستصبح مدمجة في أجسامنا ولن تحتاج لشحن


قال مارتي كوبر، مخترع الهواتف المحمولة إن الجيل القادم من الهواتف الذكية سيكون عبارة عن أجهزة مدمجة في الجسم على هيئة شرائح يتم وضعها تحت جلد الأذن.    

 

هواوي تقاضي شاومي لانتهاكها لـ 4 براءات اختراع مسجلة


قررت شركة Huawei هواوي الصينية مقاضاة نظيرتها شركة Xiaomi  شاومي، وذلك بسبب قيام الأخيرة بانتهاك براءات اختراع تضم عدة تقنيات مسجلة باسم هواوي، حيث يتم نظر القضية من قبل مكتب الملكية الفكرية الصيني.  

 

أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي.. لماذا يثير التطبيق الصيني “تيك توك” مخاوف الكبار؟


قررت السلطات الكندية حظر استخدام تطبيق الفيديو الصيني تيك توك TikTok لجميع أجهزتها الحكومية بحجة تشكيله تهديدا للخصوصية والأمن، وما هي إلا ساعات قليلة أخرى ليقوم البيت الأبيض بإعطاء جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك"، ثم يعلن البرلمان الأوروبي حظر التطبيق لموظفيه والسبب واحد.

 

مؤسس تويتر يصدر تطبيق BlusSky بديل العصفور الأزرق


تم طرح إصدار تجريبي من تطبيق Bluesky على متجر آبل للتطبيقات ولكنه حتى الآن غير متاح للعامة بل لبعض المتخصصين الذين  تمت دعوتهم لتجربته قبل إطلاقه لعموم المستخدمين وهو تطبيق بديل لمنصة "تويتر".

 

شاهد الصور الأولى لـ iPhone القابل للطي.. واعرف سعره ومواصفاته


أصبحت شركات تصنيع الهواتف النقالة تتصارع فيما بينها على من سيقدم هواتف قابلة للطي بأحدث المواصفات والإمكانيات، بدأت سامسونج حربها وأشعلت الأسواق العالمية من خلال سلسلة هواتف جالاكسي Z Fold التي حازت إعجاب شريحة كبيرة من المستهلكين واستطاعت أن تحقق نجاحات جديرة بالإعجاب.

 

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