أخبار التكنولوجيا| سرقت فلوس المصريين.. مستخدمون يستغيثون بعد تعرضهم للنصب من منصة Hoogpool .. ولماذا يثير التطبيق الصيني “تيك توك” مخاوف الغرب؟

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



قد تشارك عائلتك وأصدقائك أحيانا في إرسال أو استقبال الرسائل المهمة أو السرية في تطبيق واتساب WhatsApp بما في ذلك أكواد OTP ، والوسائط الخاصة ، والإيصالات وغيرها، وقد ترغب في إبعاد المتطفلين عن مثل هذه المحادثات ومنعهم من الوصول إليها.

انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح تصنف نفسها على شركة من شركات blockchain متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، واستطاعت هذه المنصة جذب العديد من المستخدمين الذين وقعوا ضحية لها فيما بعد.



كشفت شركة Microsoft مايكروسوفت عن ميزة جديدة لنظام التشغيل Windows 11 تتيح لمستخدمي هواتف آيفون ربط هواتفهم بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز والوصول إلى ميزات متنوعة من أجهزتهم.



قال مارتي كوبر، مخترع الهواتف المحمولة إن الجيل القادم من الهواتف الذكية سيكون عبارة عن أجهزة مدمجة في الجسم على هيئة شرائح يتم وضعها تحت جلد الأذن.



قررت شركة Huawei هواوي الصينية مقاضاة نظيرتها شركة Xiaomi شاومي، وذلك بسبب قيام الأخيرة بانتهاك براءات اختراع تضم عدة تقنيات مسجلة باسم هواوي، حيث يتم نظر القضية من قبل مكتب الملكية الفكرية الصيني.



قررت السلطات الكندية حظر استخدام تطبيق الفيديو الصيني تيك توك TikTok لجميع أجهزتها الحكومية بحجة تشكيله تهديدا للخصوصية والأمن، وما هي إلا ساعات قليلة أخرى ليقوم البيت الأبيض بإعطاء جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك"، ثم يعلن البرلمان الأوروبي حظر التطبيق لموظفيه والسبب واحد.



تم طرح إصدار تجريبي من تطبيق Bluesky على متجر آبل للتطبيقات ولكنه حتى الآن غير متاح للعامة بل لبعض المتخصصين الذين تمت دعوتهم لتجربته قبل إطلاقه لعموم المستخدمين وهو تطبيق بديل لمنصة "تويتر".



أصبحت شركات تصنيع الهواتف النقالة تتصارع فيما بينها على من سيقدم هواتف قابلة للطي بأحدث المواصفات والإمكانيات، بدأت سامسونج حربها وأشعلت الأسواق العالمية من خلال سلسلة هواتف جالاكسي Z Fold التي حازت إعجاب شريحة كبيرة من المستهلكين واستطاعت أن تحقق نجاحات جديرة بالإعجاب.