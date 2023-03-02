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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف سياحة بلدك مبادرة للتعريف بالمعالم الأثرية والترفيهية بمطروح

دعم السياحة بمطروح
دعم السياحة بمطروح

أطلقت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح  مبادرة اعرف سياحة بلدك وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة مع تنظيم عدد من الندوات والترويج التوعية بالمدارس لتعريفهم بالمعالم السياحية والمقومات السياحية والأثرية التي تذخر بها المحافظة.

مطروح تنشر أرقام تلقى بلاغات عن أى أعمال رفع لتعريفة الركاب


وذلك  من خلال عرض الافلام الوثائقية والكتيبات التعريفية السياحية وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بهدف اثراء الوعى السياحي لدى النشئ من طلبة المدارس ومراكز الشباب بالمحافظة.


واشار محمد انور مدير عام السياحة إلى أهمية وأهداف المبادره في نشر الوعي السياحي وربط النظريه المعرفيه للمدرسه لواقع المجتمع ومتطلباته اللازمه للتنميه السياحيه وذلك من خلال اساليب علميه وبرامج توعيه تستهدف النشئ وتنمية الوعي بالسلوكيات الراقيه والحضارية وطريقة التعامل مع السائحين وضيوف المحافظة وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء الوطنى والاعتزاز بالمقومات السياحية ومظاهر الحضارة والحفاظ على مقتدرات المحافظة ومواردها.


اكد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهمية استمرار برامج التوعيه لما لها من أهمية كبرى في التعريف بالمقومات والإمكانات السياحية المتنوعة التى تزخر بها مطروح، وكذلك بناء مجتمع مثقف سياحيا وعلى درايه بأهمية القطاع السياحي لما يقدمه من فرص ومكاسب اقتصاديه تنعكس على افراد المجتمع.


واشار الى ان الوعي السياحي يتحقق من خلال تضافر جهود كافة الجهات داخل المجتمع لتحقيق الهدف المنشود واستهداف الأجيال القادمة مع خلق ثراء فكري  وتنمية الوعى السياحى لدى المجتمع، وبما يواكب جهود التنمية السياحية في محافظة مطروح والارتقاء بها والحفاظ عليها.

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