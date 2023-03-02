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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تعقد ندوة تصدوا معنا للتوعية بخطورة الشائعات

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

عقدت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية تحت شعار «تصدوا معنا» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك للتوعية بخطورة الشائعات باعتبارها أحد عناصر حروب الجيل الرابع.

 

وحاضر الندوة الدكتور محمد حسن نادي معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور طاهر نصر محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، بحضور الدكتور طارق على القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من العمداء، والدكتور حسام الهوارى منسق الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، واعضاء هيئة التدريس وحضور مكثف من طلاب الجامعة.

 

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وأكد الدكتور منصور أن الندوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للتصدي للشائعات وتأثيرها على الأمن القومي من خلال تنفيذ ندوات بحضور مجموعة من الفتيات والشباب داخل الجامعة، وتوعية الطلاب بضرورة محاربة الأفكار الهدامة من خلال إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حائط صد للرد على كافة الشائعات، مؤكداً حرص الجامعة على إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات والعديد من الأنشطة التوعوية التي يتم من خلالها استهداف تنمية وعي عند أبنائها الطلاب لمواجهة الشائعات والتصدي لها والأفكار المتطرفة.

 

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى ضرورة التأكد من نشر أي أخبار لأنها قد تكون مغلوطة أو تكون كاذبة لأنها قد تؤدي إلى جرائم في حق الأوطان والشعوب، والالتزام بنشر الأخبار الصحيحة من مصدرها الصحيح، مطالباً الطلاب بضرورة الحفاظ على استقرار الوطن ونبذ العنف والتطرف والفرق بين طرق الإرهاب وحماية الوطن.

 

وفي نهاية الندوة أهدي الدكتور منصور حسن درع الجامعة للدكتور محمد حسن نادي والدكتور طاهر نصر، فيما قدموا شكرهم لرئيس جامعة بني سويف على تنظيم واستضافة تلك الندوة الهامة التي يكون الهدف منها مواجهة الشائعات هو أمر يهم الجميع.

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
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