موعد انطلاق جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة بحقوق عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( انتساب - انجليزي )للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن بدء جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (انتساب - إنجليزي) خلال الفترة من الاحد 5 مارس وحتى الخميس 23 مارس 2023.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

وكان قد نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس، احتفالية توزيع أجهزة لاب توب على ذوى الإعاقة البصرية" من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، ويأتي ذلك فى إطار جهود جامعة عين شمس فى مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان.

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الالسن ، الدكتور عبد الناصر محمد رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و بتنسيق الدكتورة چيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع البيئة ، الدكتورة رنا الهلالى مدير مركز خدمة ذوى الاعاقة بالجامعة.

فى كلمته خلال الإحتفالية أكد الدكتور أيمن صالح على سعى الجامعة لإنشاء دبلوم مهنى لتأهيل كوادر ذات كفاءة لمساعدة وتأهيل فاقدى البصر وهو بمثابة أول دبلوم مهنى فى مصر ينشأ لهذا الهدف .

وثمن حماس كافة الأطراف وتعاونهم لتذليل العقبات امام متحدى الإعاقة البصرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.