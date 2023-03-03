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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

1635 جنيها الحد الأقصى لزيادة المعاشات.. هتقبض كام أول أبريل بعد قرارات الرئيس؟

المعاشات
المعاشات

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتنفيذ نسبة الزيادة الجديدة على المعاشات ابتداء من ١ أبريل القادم وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أعرب اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته الأخيرة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبار من أبريل القادم.

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تفاصيل زيادة المعاشات 15% 

وأضاف عوض، خلال بيانه اليوم أن زيادة المعاشات المقرر صرفها الأول من أبريل القادم وفقا لقرار رئيس الجمهورية سوف تصرف بحد أدنى 140 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، موضحا أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه  وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.

وأوضح عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 و حتي 30/6/2023، ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه منذ مايقرب من 4 أشهر فقط وجه السيد الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد على أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في قلب وعقل الرئيس.

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زيادة معاش تكافل وكرامة

كما يبدأ تنفيذ زيادة معاش تكافل وكرامة ابتداء من شهر أبريل ٢٠٢٣، حيث أعربت من جانبها، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر أبريل المقبل.

وقالت القباج :" إن قرار  الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

وأضافت القباج أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة في برامجها المختلفة.

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