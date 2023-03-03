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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرق الموت تعود إلى العراق ونداء عاجل لرئيس الحكومة

العراق - علم
العراق - علم

حذر النائب عن محافظة ديالى العراقية ، رعد الدهلكي، الجمعة، من عودة فرق الموت وعصابات الجريمة المنظمة الى المحافظة، من خلال تنفيذها جريمة جديدة باغتيال احد ضباط الجيش العراقي السابق.
 
وذكر الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، أن استمرار مسلسل الاغتيالات وسيناريو استهداف المواطنين في ديالى عاد الى الواجهة من جديد من خلال اغتيال فرق الموت والسلاح المنفلت ( الميلشيات الارهابية )احد ضباط الجيش العراقي السابق برتبة لواء المواطن عامر اسماعيل المجمعي قرب فلكة عليبات وسط قضاء الخالص".
 
وقال الدهلكي ايضا "وبعد مجزرة الجيالية  واغتيال الدكتور احمد طلال واليوم المغدور عامر المجمعي، فقد اصبح الامر ضاهرة وينبأ بتداعيات خطيرة في مخطط واضح لاستكمال مسلسل الرعب والقتل  من خلال تنشيط فرق الموت لبث الرعب بين المواطنين واجبارهم على النزوح من مناطقهم يقابلها تراخي واضح من قبل الجهات الامنية لاسباب لا يمكن القبول بها".
 
واستطرد "مايجري هو عدم اكتراث الميليشات الارهابية بالاجرات الحكومية وهو دليل استهزاء هذه الجهات بضعف الحكومة ورسالة للشارع بهيمنة تلك الجماعات على القرار الامني مدعومة من قبل الجهات الساندة لها من داخل وخارج المحافظة".
 
وواصل بيانه، "ما يجعلنا والحكومة امام خيارين لا ثالث لهما فاما اتخاذ الحكومة لاجراءات حازمة واكثر جدية لانهاء تلك الفوضى وبسط سلطة القانون بالقوة او ترك الخيار لابناءها للدفاع عن انفسهم وتسليم ملف الامن فيها لاهلها فاهل مكة ادرى بشعابها لان هذا الحال لا يمكن استمرار الصمت عليه اكثر". 

وختم بيانه قائلا: ادعو القائد العام للقوات المسلحة الى الايفاء بما وعد به خلال اللقاء بنا باشرافه الشخصي والميداني على ملف الامن في ديالى".

العراق الجيش العراقي اغتيال الجريمة المنظمة القائد العام للقوات المسلحة محافظة ديالى

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