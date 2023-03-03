تكريم 100 رائدة أعمال.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم فعالية هي قادرة غدا

تنظم كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يوماً تعليمياً ابتكارياً خاص بالمرأة والمشروعات الصغيرة والحفاظ على البيئة تحت عنوان "هي قادرة- هي تخضر" غدا السبتمن الساعة 2 إلى 9 مساء بقاعة شفيق جبر بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

تهدف الفعالية إلى تشجيع وتمكين المرأة من خلال يوم يجمع بين ريادة الأعمال والمشروعات الخضراء واستخدام التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمستثمرين.

يشمل اليوم عقد ندوات وجلسات حوار عن الفرص المتاحة للمرأة في مجالات المشروعات الخضراء والتكنولوجيا يتحدث فيها خبراء في هذه المجالات من مصر والعالم. سيتم كذلك عرض المنح التعليمية والمهنية المتاحة داخل كلية اداره الأعمال وورش العمل الخاصة بالابتكار الاخضر في مجال العقارات والاستدامة من خلال مركز الابتكار بالجامعة.

يشمل اليوم أيضاً تكريم 100 رائدة أعمال لاستكمال مشروعاتهم الخاصة ببرنامج "هي قادرة" والذي تنفذه كلية التعليم المستمر ويتم تمويله من خلال شركة Kuwait Energy بنك .Deutsche Bank



يفتتح الفعالية جيمس كيترر، عميد كليه التعليم المستمر وتلقي الكلمة الافتتاحية الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب. يشارك في جلسات الحوار الخاصة بالمشروعات الخضراء أحمد منصور، السكرتير التنفيذي للبريد المصري وباسل رشدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نايل كابيتال القابضة للاستثمارات المالية والأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر والدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وانجي عبد الوهاب، رئيس الاستكشاف بالبرنامج التنموي للأمم المتحدة، ونرمين ابو جازيه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الالفي، ونور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية ببنك قناة السويس.