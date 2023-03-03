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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الاتجار بالبشر وسبل مكافحته" ندوة موسعة ببني سويف

مقررة قومي المراة
مقررة قومي المراة ببني سويف

عقد  بمدينة ببا  جنوب محافظة بني سويف  وفى إطار مبادرة الائتلاف المصري للتنمية بمقر  جمعيه تنميه المجتمع المحلى بجزيرة ببا ندوة موسعه لعدد 72 جمعيه أهلية تنموية وخيرية أعضاء مبادرة  الائتلاف المصري للتنمية بمحافظه بنى سويف  حول الاتجار ب البشر وسبل مكافحته   وبحضور  نرمين محمود عبدالعظيم  مقرر فرع المجلس القومى للمراه ببنى سويف   ومديرادارة التضامن ب ببا ، ابراهيم ميلاد  و  عماد وليم رئيس قسم الجمعيات الاهليه ب مركز ببا وماركيز قطب رئيس وحدة التضامن الاجتماعى ب جزيرة ببا   وعماد عيسي  ( منسق الائتلاف المصري للتنميه ب محافظة بنى سويف   كما حضر اشرف دياب من مؤسسه الملتقى المصري للتنميه بالقاهرة.


وأكدت نرمين محمود   مقرر المجلس القومى للمراه ببنى سويف   في كلمتها  بعنوان "  طرق وأساليب واستراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر"   تُعدّ مصر من أوائل الدول العربية التي واجهت ظاهرة الاتجار بالبشر بإصدار القانون64 لسنة 2010م  لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، فضلاً عن إصدارها القانون رقم 5  لسنة2010  بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وتعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 142  لسنة 2017  و نشر بالجريدة الرسمية في 22 يوليو 2017، وذلك بغرض التصدي  لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية باعتبارها أحد أنماط وصور الاتجار بالبشر، والذي نظم أيضاً عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بشكل قانوني- ليغلق الأبواب أمام مافيا عصابات الجريمة المنظمة في التعامل مع البشر كسلع يتم تداولها بشكل يمتهن الكرامة الإنسانية ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها.


وأشارت إلى أن هناك عددا من المقاربات لمكافحة الاتجار بالبشر؛ منها:  أساليب أمنية وسياسية،  أساليب اجتماعية وتربوية وثقافية،  أساليب نفسية  وصحية.

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وقال عماد عيسي  منسق الائتلاف بمحافظة بنى سويف   اتخذت مصر كافة الخطوات اللازمة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك اقتناعاً منها بأن النساء والأطفال يمثلون الفئات الأكثر تضرراً من هذه التجارة، وأن الفقر والجهل وانعدام الفرص المتكافئة للتنمية كلها عوامل تجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع كضحايا للاتجار، واهتماماً منها بالقضية فى إطار أنشطتها فى المجال متعدد الأطراف وإسهامها بصورة إيجابية في صياغة المعايير الدولية للتصدي للقضايا الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي ومنها الأشكال المتعددة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومن بينها الاتجار فى البشر، إلى جانب السعي للتعامل الحاسم والفعال معها على المستوى الوطني.
 

بني سويف الأهلى المجلس القومى للمرأة الجمعيات الأهلية الجريدة الرسمية التضامن الاجتماعي محافظة بني سويف

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