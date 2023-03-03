مباراة مثيرة.. منتخب تونس يطيح بالكونغو خارج أمم إفريقيا للشباب ويتأهل للمونديال

تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعد الفوز على نظيره الكونغو في مباراة مثيرة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.



وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بنتيجة 3-3، قبل أن ينتفض الفريق التونسي ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب.



وسجل ثلاثية تونس كلا من جابريل عثمان وسليمان وعلي سعودي في الدقائق 37، 76، 119.



بينما جاءت ثلاثية الكونغو عن طريق لاعب واحد وهو ديو موريلي في الدقائق 24، 80، 102.



ويواجه منتخب تونس للشباب نظيره السنغال، في نصف نهائي البطولة، بينما يواجه نيجيريا نظيره جامبيا.