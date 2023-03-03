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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة مثيرة.. منتخب تونس يطيح بالكونغو خارج أمم إفريقيا للشباب ويتأهل للمونديال

صدى البلد

تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعد الفوز على نظيره الكونغو في مباراة مثيرة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.


وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بنتيجة 3-3، قبل أن ينتفض الفريق التونسي ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب.


وسجل ثلاثية تونس كلا من جابريل عثمان وسليمان وعلي سعودي في الدقائق 37، 76، 119.


بينما جاءت ثلاثية الكونغو عن طريق لاعب واحد وهو ديو موريلي في الدقائق 24، 80، 102.


ويواجه منتخب تونس للشباب نظيره السنغال، في نصف نهائي البطولة، بينما يواجه نيجيريا نظيره جامبيا.

تونس الكونغو مباراة مثيرة ركلات الترجيح بطولة أمم افريقيا للشباب

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